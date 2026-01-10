  • 10.01.2026, 10:47:32
  • /
  • OTS0010

FPÖ - Brucker: Illegaler Abriss am Khleslplatz bestätigt

SPÖ-Umwidmungsskandal muss lückenlos aufgeklärt werden

Wien (OTS) - 

„Unsere Befürchtungen wurden nun amtlich bestätigt: Der Abriss des historischen Taubenschlags am Khleslplatz war illegal. Was SPÖ und NEOS politisch durchgepeitscht haben, endet jetzt in einem handfesten Bauskandal“, stellt der Meidlinger FPÖ-Gemeinderat LAbg. Lukas Brucker zum heutigen Bericht des „Kurier“ klar.

Die Wiener Baupolizei hat unmissverständlich festgehalten, dass für den rund 350 Jahre alten Taubenschlag eine Abbruchbewilligung erforderlich gewesen wäre – ein entsprechendes Ansuchen wurde jedoch nie gestellt. „Hier wurde geltendes Recht missachtet. Wir prüfen daher eine Anzeige“, so Brucker.

Der Meidlinger FPÖ-Gemeinderat fordert eine harte Bestrafung des Investors sowie den sofortigen Entzug sämtlicher bestehender Baubescheide in diesem sensiblen Bereich. „Wer Kulturerbe zerstört und sich über Gesetze hinwegsetzt, darf dafür nicht auch noch belohnt werden.“

Einmal mehr zeige sich, dass der gesamte Umwidmungsprozess rund um den Khleslplatz ein SPÖ-Skandal der Sonderklasse sei. „Mit rot-pinker Mehrheit wurde eine Flächenwidmung zugunsten eines Investors durchgepeitscht – gegen die berechtigten Sorgen der Bürgerinitiative und gegen den Widerstand der Opposition. Ein Schelm, wer hier Böses denkt“, kritisiert Brucker.

Die FPÖ werde den Fall nicht ruhen lassen: „Wir werden sämtliche parlamentarischen Möglichkeiten im Wiener Gemeinderat ausschöpfen, um diesen Widmungsskandal und die Rolle von Stadtregierung, Behörden und Investor lückenlos aufzuklären. Die Wienerinnen und Wiener haben ein Recht auf Transparenz und auf den Schutz ihres kulturellen Erbes“, bekräftigt Brucker.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright