  • 10.01.2026, 09:19:32
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FPÖ - Lugner: Antifa-Soli-Event in der Arena Wien ist ein Skandal

FPÖ fordert Verbot der Antifa und Ende der Verharmlosung linksextremer Gewalt

Wien (OTS) - 

Scharfe Kritik an einer linksextremen Solidaritätsveranstaltung in der Arena Wien übt der Wiener FPÖ-Linksextremismussprecher LAbg. Leo Lugner. Auf der Veranstaltungsseite der Arena wurde offen zu einer sogenannten „Soli-Party“ für Personen aus dem Umfeld der Antifa aufgerufen. Für Lugner ist das ein untragbarer Zustand.

„Die Antifa ist eine kriminelle und gewalttätige linksextreme Gruppierung, die regelmäßig durch Sachbeschädigungen, Angriffe auf Polizeibeamte und politische Gegner sowie durch gezielte Einschüchterung auffällt. Dass in Wien für diese Szene auch noch Solidaritätsveranstaltungen stattfinden, ist ein handfester Skandal“, so Lugner.

Besonders alarmierend sei dieser Aufruf vor dem Hintergrund jüngster linksextremer Anschläge auf kritische Infrastruktur, wie etwa der Sabotageakte gegen das Stromnetz in Berlin. „Wer solche Gruppierungen verharmlost oder ihnen eine Bühne bietet, nimmt bewusst in Kauf, dass Gewalt und Extremismus weiter eskalieren“, warnt Lugner.

„Es braucht endlich ein klares politisches Signal gegen linksextreme Gewalt. Die FPÖ fordert ein Verbot der Antifa sowie ein Ende der stillschweigenden Duldung linksextremer Umtriebe durch die rot-pinke Stadtregierung. Schluss mit dieser Verharmlosung“, stellt Lugner klar.

Abschließend fordert Lugner Konsequenzen: „Städtisch geförderte Veranstaltungsorte dürfen kein Tummelplatz für linksextreme Agitation sein. Wien braucht Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit und keine Solidarität mit Gewalttätern.“

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