Lotto: Doppeljackpot beim Sechser – es warten rund 2 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Aus dem Lotto Zwillingsjackpot wurde bei der Bonus-Ziehung am Freitag nun ein Doppeljackpot beim Sechser. Das heißt: Es hat erneut keinen Tipp mit den „sechs Richtigen“ gegeben, womit es bei der Ziehung am Sonntag nun um rund 2 Millionen Euro geht.

Der Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl hingegen wurde geknackt, und er wurde von einem Niederösterreicher bzw. einer Niederösterreicherin im Alleingang gewonnen. Der erste von zwei Tipps auf einem Normalschein brachte den Gewinn von knapp 167.000 Euro.

Zusätzlich wurde wieder unter allen mitspielenden Lotto Tipps ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro verlost. Der gewinnbringende Tipp befindet sich auf einer in Kärnten gespielten Quittung.

LottoPlus

Die LottoPlus Ziehung ging ebenfalls ohne Sechser zu Ende. Da die Gewinnsumme auf die Fünfer aufgeteilt wurde, dürfen sich hier 33 Spielteilnehmer:innen über jeweils mehr als 6.700 Euro freuen. Beim Sechser der nächsten LottoPlus Ziehung am Sonntag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es erneut einen Sologewinn in Oberösterreich. Das „Ja“ zur richtigen Joker Zahl auf einem EuroMillionen Quicktipp schlägt sich mit einem Gewinn von mehr als 171.000 Euro zu Buche.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 9. Jänner 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen