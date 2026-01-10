Neue Moderationsteams für die „FM4 Morning Show“

Wien (OTS) -

Sie ist so wichtig wie der erste Kaffee in der Früh – manche sagen, noch wichtiger: die „FM4 Morning Show“! Die beliebte Morgensendung (täglich von 6.00 bis 10.00 Uhr auf radio FM4 und auf ORF Sound) startet mit Good Vibes und guter Musik in den Tag und präsentiert dazu aktuelle News auf Deutsch und Englisch, sowie alles, was man für einen gelungenen Start in den Tag sonst noch braucht: Service, Pop Gossip, Fun Facts, Quizfragen und Comedy im altbewährten Denglisch.



Ab 12. Jänner 2026 starten die neuen Moderationsteams der „FM4 Morning Show“ – eine Mischung aus beliebten, altbekannten und frischen, neuerprobten Stimmen. Stuart Freeman hingegen, der die „lieben Listeners“ seit dem Jahr 2000 als Host der Morning Show mit seinem unvergleichlichen britischen Humor in den Tag begleitet hat, hat sich bereits mit Jahresende von FM4 verabschiedet.



Dem bewährten Prinzip, die Sendung gleichberechtigt von englisch- und deutschsprachigen Hosts gemeinsam gestalten zu lassen, bleibt FM4 auch mit den neuen Moderationsteams treu. Diese sind immer montags bis freitags im Einsatz und wechseln einander im Wochenrhythmus ab. Den Anfang machen Emily Busvine und Philipp Emberger. An den Wochenenden übernimmt FM4-Urgestein Dave Dempsey, der allein durch die Sendung führen wird.



Das sind die neuen Moderationsteams der „FM4 Morning Show“:

Emily Busvine & Philipp Emberger

Julie McCarthy & Alex Wagner

Lauren Foster & Nina Hochrainer

Dave Dempsey (immer am Wochenende)



Philipp Emberger ist in den Bergen Salzburgs aufgewachsen und hat dort früh seine Liebe für Popkultur entdeckt. Diese hat ihn nach einem Content-Produktions-Studium zu FM4 geführt, wo er von seinen aktuellen Popkultur-Obsessions erzählen kann. Wenn er nicht gerade für die „FM4 Morning Show“ früh aufsteht, verbringt er seine Zeit am liebsten in dunklen Kinosälen. Ansonsten versucht er in seiner Freizeit Nashörner zu retten.



Emily Busvine ist kein Morgenmensch. Der Snooze-Button ihr bester Freund, Kaffee Pflichtprogramm. Spätestens im Studio ist sie dann hellwach, dort sorgen spontane Dance-Partys und ein bisschen Chaos für den perfekten Kick. Ihr englisch-österreichischer Background und das Aufwachsen in verschiedenen Ländern hat ihr wildes Patchwork an Popkulturwissen beschert. Damit bringt sie jede Menge Perspektiven ins Studio – von den kleinen Nerd-Facts bis zu den großen Fragen der Welt. Wenn sie nicht moderiert, steht sie als Schauspielerin auf der Bühne, würfelt sich durch epische D&D-Abenteuer oder spaziert mit ihrem Hund Wookiee durch die Wiener Wälder.



Julie McCarthy hört bereits den ersten Vogel vor dem Fenster singen, bevor die meisten Menschen überhaupt die Augen geöffnet haben – und dann geht es direkt in die „FM4 Morning Show“, um den Hörerinnen und Hörern den Namen dieses Vogels auf Irisch zu verraten. Sie liebt es, sich in Geschichten zu verlieren – sei es beim Eintauchen in die Popkultur, in Gesprächen über die Natur oder beim Philosophieren über das Leben in diesen seltsamen Zeiten. Wenn sie nicht gerade mit den frühen Vögeln Würmer fängt, binged sie gerade ihre aktuelle Lieblingsserie.



Alex Wagner ist eigentlich Nachtmensch – aber für die „FM4 Morning Show“ macht er eine Ausnahme. Und ist nicht der Morgen ohnehin die Prime Time der Nacht? Täglich scheitert er daran, die früheste Late-Night-Show der Welt zu machen, kann das mit dem Wortwitz und der Schlagfertigkeit aber einfach nicht lassen. Was raus muss, muss raus. Technik, Politik und Popkultur sind seine Themen. Ein Showmensch durch und durch, der für einen guten Gag seine Seele verkaufen würde – oder seine Moderationspartnerin Julie McCarthy. Lieblingsgeräusch: das leise Rattern kurz bevor etwas Sinn ergibt.



Nina Hochrainer steht nur für zwei Dinge gerne früh auf: fürs Apnoetauchen und für die „FM4 Morning Show“. Beides sind für sie spannende Herausforderungen mit vielen schönen Momenten, guten Vibes und fantastischen Sonnenaufgängen. Zudem begibt sich Nina gerne in die Tiefen und Untiefen der Popkultur, gestaltet Reportagen über Umwelt, Klimaschutz oder das Weltall und geht aktuellen gesellschaftlichen Phänomenen auf den Grund. Und wenn der Wecker mal nicht früh läutet, schlägt sie sich die Nächte als DJ um die Ohren. Lieblingsgeräusch: das Pfeifen der Bialetti.



Lauren Foster steht als 22-jährige Britin, die born and raised in Kärnten ist und beide Sprachen nicht dialektfrei spricht, besonders gerne für die „FM4 Morning Show“ auf. Wo sonst kann sie sich täglich auf Denglisch über die neuesten Trends in der Popkultur, ihre aktuellen Lieblings-Musiker:innen (wie Raye) und -Serien (wie „Stranger Things“) und alles dazwischen austauschen? Ihr Ziel: die Gen Z auch in den frühen Morgenstunden zu vertreten!



Dave Dempsey bringt zur „FM4 Morning Show“ eine Liebe zu Underground-Musik, Kellerkonzerten und D&D mit – und eine tiefe Verbundenheit mit der Nerd-Kultur. Nachdem er mit kaum mehr als einer Lederjacke und fragwürdigen Plänen aus den USA in Wien gelandet war, fand er seinen Weg zum Radio, wo der passionierte Nachtschwärmer schließlich lernte, seinen inneren Frühaufsteher zu akzeptieren. Er liefert den menschlichen Kommentar zum Weltgeschehen und dazu Musik, die man nicht schon überall anders gehört hat.



Fotos der neuen „FM4 Morning Show“-Hosts sind auf presse.ORF.at oder direkt über diesen Link abrufbar (Fotocredit: radio FM4): https://www.picdrop.com/orf/wtiLSWFjyL