UNOS: Mercosur-Abkommen eröffnet Chancen für Österreichs Unternehmen und Konsument:innen

Wien (OTS) -

Mit dem Beschluss des Mercosur-Freihandelsabkommens entstehen für österreichische Unternehmen und Konsument:innen neue Chancen. UNOS – Unternehmerisches Österreich sehen darin ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Österreich.

UNOS Bundessprecher Michael Bernhard dazu: „Das ‚Ja‘ zu Mercosur ist ein Freudenfest für den Freihandel und die österreichische Wirtschaft – und das, obwohl die österreichische Bundesregierung leider nicht dazu beigetragen hat, sondern wesentliche Teile von ihr vor dem Bauernbund eingeknickt sind.“

UNOS betonen Bedeutung von Freihandel für Österreich

Bereits in ihrem Leitantrag, der im Oktober 2025 beschlossen wurde, forderten UNOS den Beitritt zu modernen Handelsabkommen wie Mercosur. „Freihandel bietet die Möglichkeit, unsere Wirtschaft zu diversifizieren, neue Märkte zu erschließen und langfristige Planungssicherheit zu schaffen. All das sind Voraussetzungen dafür, dass Unternehmen investieren und Arbeitsplätze wachsen können“, betont Bernhard. Dieser klare Kurs ist nicht nur eine politische Position: Er hat direkte wirtschaftliche Auswirkungen, denn Freihandel eröffnet österreichischen Unternehmen konkrete Chancen.

Neue Märkte und Kostenvorteile für heimische Unternehmen

„Mercosur kann für unsere Betriebe neue Absatzmärkte erschließen, Kosten senken und damit indirekt Arbeitsplätze sichern“, erklärt Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher. „Durch den Abbau von Zöllen und vereinfachte Handelsverfahren werden unsere Exporte nach Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay einfacher und wirtschaftlicher. Gleichzeitig können Unternehmen ihre Produkte kostengünstiger einkaufen, was sowohl die Betriebe als auch Konsument:innen entlastet.“ Neben den Vorteilen für Unternehmen schützt Freihandel auch die Wirtschaft insgesamt vor steigenden Preisen und globalen Risiken.

Freihandelsabkommen als Schutz gegen steigende Kosten

In Zeiten steigender Kosten und weltweiter Lieferkettenrisiken ist Mercosur ein Instrument, um Österreichs Wirtschaft stärker, flexibler und krisenresistenter zu machen. „Ohne Freihandel drohen höhere Preise für Unternehmen und Konsument:innen. Länder ohne Handelsabkommen wie Mexiko erhöhen aktuell die Zölle auf viele Importwaren deutlich, wodurch Produkte teurer werden können. Abkommen wie Mercosur helfen, solche Belastungen zu vermeiden und die Wettbewerbsfähigkeit heimischer Betriebe zu sichern“, so Bernhard.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.