  • 09.01.2026, 14:00:33
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  • OTS0119

GRÜNE — TERMINE

Von 09. bis 18. Jänner

Wien (OTS) - 

Freitag, 09.01.
20:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und stv. Klubobmann Werner Kogler nehmen an Steirerball teil.
Ort: Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien

Dienstag, 13.01.
18:00 Uhr: Stv. Klubobfrau Alma Zadić lädt zur Filmvorführung "Noch lange kein Lippizaner" ein (Anmeldung unter [email protected])
Ort: Lokal 2, Elise Richter, Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, Wien

Donnerstag, 15.01.
18:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler lädt in Kooperation mit der FREDA zur Veranstaltung "Demokratie unter Druck" ein (Anmeldung unter https://freda.at/kalender/demokratien-unter-druck/)
Ort: Lokal 3, Theophil Hansen, Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, Wien

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