GRÜNE — TERMINE

Wien (OTS) -

Freitag, 09.01.

20:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und stv. Klubobmann Werner Kogler nehmen an Steirerball teil.

Ort: Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien

Dienstag, 13.01.

18:00 Uhr: Stv. Klubobfrau Alma Zadić lädt zur Filmvorführung "Noch lange kein Lippizaner" ein (Anmeldung unter [email protected])

Ort: Lokal 2, Elise Richter, Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, Wien