SJ-Zivkovic zum Fat Cat Day: „Managergehälter müssen endlich auf Diät gesetzt werden! Schluss mit Gehältern auf Kosten der Beschäftigten“

Wien (OTS) -

„ Der heutige Fat Cat Day zeigt, wie unfair Löhne in Österreich verteilt sind. Während Beschäftigte tagtäglich hart arbeiten und von der Teuerung betroffen sind, haben Manager:innen am 9. Tag im jahr schon so viel verdient wie Arbeiter*innen in einem ganzen Jahr.“ , erklärt Larissa Zivkovic, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich.

Der von der Arbeiterkammer berechnete Fat Cat Day markiert jenen Zeitpunkt, an dem ein durchschnittlicher CEO eines ATX-Konzerns bereits so viel verdient hat wie durchschnittliche Arbeitnehmer*innen im gesamten Jahr. „Dieser Tag macht deutlich, dass Leistung und Entlohnung in Österreich längst auseinanderklaffen. Wer arbeitet, hält die Gesellschaft am Laufen – wer oben sitzt, profitiert unverhältnismäßig stark davon“ , so Zivkovic.