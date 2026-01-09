Steinegger zu Mercosur-Abstimmung: Verschärfen Kampf für faire Wettbewerbsbedingungen der Bauern

Graz (OTS) -

Verschärfen Kampf für fairen Wettbewerb. Die heutige Mercosur-Abstimmung ist für die Bauernschaft äußerst enttäuschend und ein schwerer Schlag. „Umso entschlossener setzen wir den Kampf für faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Bäuerinnen und Bauern fort“, kündigt Landwirtschaftskammer Steiermark-Präsident Andreas Steinegger in aller Deutlichkeit an. Die Zugeständnisse der EU-Kommission an die Bauern sind noch mangelhaft und daher deutlich zu verbessern. Steinegger legt dazu ein 5-Punkte-Schutzprogramm für die Bäuerinnen, Bauern und Konsumenten auf den Tisch.

5-Punkte-Programm zum Schutz der Bäuerinnen und Bauern sowie der Konsumenten. Damit legt Steinegger klare Forderungen vor. „Die EU-Kommission hat zwar einen kleinen Schwenk gemacht, sie muss die Sorgen und Anliegen der Bäuerinnen und Bauern aber noch viel ernster nehmen“, unterstreicht Steinegger. Er verlangt mit Nachdruck eine konsequente und vollständige Umsetzung des vorgelegten Schutzprogramms. Das 5-Punkte-Schutzprogramm: