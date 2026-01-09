Landesrat Antauer: SPÖ Wien verantwortet größten gesundheitspolitischen Skandal aller Zeiten

St. Pölten (OTS) -

Scharfe Kritik an der SPÖ Wien übt FPÖ-Niederösterreich Landesrat Martin Antauer: „Dass Niederösterreicher, die in die Krankenversicherung einzahlen, aus Wiener Spitälern hinausgeschmissen werden, ist der größte gesundheitspolitische Skandal, den es jemals gegeben hat. Ausländer und Asylanten, die nichts geleistet haben, bekommen jede Behandlung auf Steuerzahlerkosten, aber die eigene Bevölkerung wird rotzfrech und eiskalt abgewiesen. Das muss sofort beendet werden“, kritisiert Antauer eine noch nie dagewesene Inländerdiskriminierung.

Antauer verweist abermals auf das vom NÖGUS beauftragte Rechtsgutachten, das diese Praxis unmissverständlich als rechtswidrig einstuft. „Was die SPÖ Wien macht, ist illegal. Das verstößt gegen geltendes Recht und diskriminiert systematisch niederösterreichische Patienten.“

Antauer fordert ein sofortiges Ende dieser rechtswidrigen Vorgangsweise. „Wer einzahlt, hat Anspruch auf medizinische Versorgung, ganz egal aus welchem Bundesland er kommt“, betont Antauer.