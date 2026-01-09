AVISO Grüne Leopoldstadt: Bürger:innenversammlung zum geplanten Mega-Mistplatz am 13. & 20.1.

Wien (OTS) -

Die Stadt Wien will um 40 Millionen Euro einen Mega-Mistplatz direkt an der Freien Mitte in der Leopoldstadt errichten – so groß wie ein Fußballfeld, in bester Wohn-Ruhelage. Der Bau des Mistplatzes würde mehr als doppelt so viel kosten wie das Bezirksbudget 2026. Viele zentrale Fragen bleiben offen: Warum wird an diesem Standort festgehalten? Warum werden Alternativen ignoriert? Und warum werden Beschlüsse der Bezirksvertretung übergangen?

Die Grünen Leopoldstadt haben daher in der Bezirksvertretung eine Bürger:innenversammlung initiiert, die am 13. und 20. Jänner 2025 (17-19 Uhr) stattfindet. „Die Versammlung soll endlich Transparenz schaffen und Anrainer:innen Raum geben, ihre Fragen, Sorgen und Forderungen direkt einzubringen“, so Bernhard Seitz, stellvertretender Bezirksvorsteher (Grüne): „Es fehlt nicht am Standort, sondern am politischen Willen. Alle Argumente gegen die Modernisierung des bestehenden Mistplatzes lassen sich entkräften. Was wir brauchen, ist eine ehrliche Diskussion auf Augenhöhe – dafür ist die Bürger:innenversammlung da.“

Medienverter:innen sind herzlich eingeladen, bei der Versammlung teilzunehmen.

Wann: 13. und 20. Jänner 2026, jeweils von 17-19 Uhr

Wo: Veranstaltungszentrum Haus der Begegnung, Praterstern 1, 1020 Wien

Um Anmeldung wird gebeten unter https://ticket.wien.gv.at/B02/