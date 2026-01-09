SPÖ-Seltenheim: „Aktion 55+ ist Win-win für ältere Arbeitnehmer*innen und die gesamte Gesellschaft“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßt die heute, Freitag, von Arbeitsministerin Korinna Schumann vorgestellte „Aktion 55+“ als „wichtiges und unerlässliches Projekt zur Beschäftigung älterer Arbeitsloser und zur Reduktion von Langzeitarbeitslosigkeit“: „In den nächsten Jahren werden immer mehr ältere Menschen arbeiten. Gleichzeitig sind die Arbeitslosigkeit und auch die Dauer der Arbeitslosigkeit bei Menschen über 55 höher als in der Gesamtbevölkerung. Das zeigt sehr deutlich: Wir brauchen wirksame Instrumente am Arbeitsmarkt, um älteren Arbeitnehmer*innen mit all ihrer Erfahrung und Expertise Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu geben und Langzeitarbeitslosigkeit zu verhindern.“ Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont: „SPÖ-Ministerin Korinna Schumann schafft mit der Aktion 55+ tausende sinnstiftende, existenzsichernde und fair bezahlte Arbeitsplätze – eine Win-win-Situation für die Arbeitnehmer*innen und für die gesamte Gesellschaft. Die Aktion 55+ zeigt: Die SPÖ in der Regierung macht den Unterschied.“ ****

Ab 2026 werden ältere Arbeitslose entweder in sozialökonomische Betriebe bzw. gemeinnützige Beschäftigungsprojekte oder über Eingliederungsbeihilfen in die Privatwirtschaft vermittelt. „Ältere Menschen haben für den Arbeitsmarkt viel zu bieten: Sie haben viel Expertise, Erfahrung und Fähigkeiten, auf die der Arbeitsmarkt nicht verzichten kann. Und für die meisten Menschen ist Arbeit nicht nur eine Einkommensquelle, sondern bedeutet Teilhabe und Anerkennung. Die SPÖ hat das schon lange erkannt und 2017 eine ähnliche Initiative – die erfolgreiche Beschäftigungsaktion 20.000 – eingeführt. Schwarz-Blau hat diese Aktion 2018 eiskalt abgeschafft und damit Chancen von älteren Arbeitsuchenden vernichtet. Es ist gut, dass die FPÖ nicht in der Regierung ist und die SPÖ wirksame Politik für die Arbeitnehmer*innen macht.“ (Schluss) bj/ff