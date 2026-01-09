  • 09.01.2026, 10:15:35
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Wüstenrot bestellt Vorstand ab Juni 2026: Gregor Hofstätter-Pobst wird CEO, Christian Gosch und Fabian Stenzel neu im Vorstand

Mag. Gregor Hofstätter-Pobst wird neuer CEO.
Salzburg/Wien (OTS) - 

Der Aufsichtsrat bestellt Mag. Gregor Hofstätter-Pobst zum CEO. Mag. Christian Gosch wird CIO/COO, Fabian Stenzel CSO und Leiter des Vertriebs der Wüstenrot Gruppe. Der neue Vorstand nimmt seine Funktion am 1. Juni 2026 auf.

Der Aufsichtsrat der Bausparkasse Wüstenrot AG bestellte den neuen CEO Mag. Gregor Hofstätter-Pobst sowie Mag. Christian Gosch als CIO/COO und Fabian Stenzel als CSO. Die Nachbesetzung erfolgt aufgrund des Ausscheidens von Dr. Susanne Riess-Hahn und Wolfgang Hanzl, die ihre Verträge nicht verlängern und mit 31. Mai 2026 in den Ruhestand treten. Das neue Vorstandsteam nimmt seine Funktion mit 1. Juni 2026 auf.

„Mit Christian Gosch und Fabian Stenzel konnten wir zwei erfahrene Persönlichkeiten mit umfassender Fachkompetenz und strategischem Weitblick gewinnen. Gemeinsam mit Gregor Hofstätter-Pobst als CEO sind alle Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Zukunft gegeben“, erklärt Dr. Stephan Koren, Aufsichtsratsvorsitzender der Bausparkasse Wüstenrot AG.

Mag. Gregor Hofstätter-Pobst ist bereits seit 2022 CFO bei Wüstenrot. In dieser strategisch spannenden Zeit gelang es, Wüstenrot in Österreich als einzigen Allfinanzdienstleister mit Bausparkasse, Versicherung und Bank zu etablieren. „Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskolleg:innen und dem gesamten Wüstenrot Team unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen. Wüstenrot hat großes Potenzial in Österreich – nicht zuletzt durch unseren starken Kundenfokus. Wir sind gut aufgestellt für eine vielversprechende Zukunft“, so Hofstätter-Pobst.

Als neuer CIO/COO wird Mag. Christian Gosch das Team verstärken. Zuletzt Head of Group IT & Data bei Uniqa Insurance Group, zeigte er seine Transformations- und Innovationsstärke während seiner über 30-jährigen Laufbahn in verschiedenen Management-Funktionen in der Finanzbranche. „Was mich an Wüstenrot besonders überzeugt, ist die konsequente Ausrichtung auf Kundennutzen über alle Produktwelten hinweg. Als CIO/COO möchte ich dazu beitragen, Technologie und Operations so zu verbinden, dass Einfachheit, Geschwindigkeit und Qualität für Kundinnen und Kunden spürbar werden“, betont Gosch.

Fabian Stenzel übernimmt die Funktion des CSO und damit die Leitung des gesamten Vertriebs der Wüstenrot Gruppe. Er ist seit über 20 Jahren in der Finanzbranche tätig – zuletzt als Head of Digital Sales & Remote in der Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG. „Dieses Mandat zu übernehmen, erfüllt mich mit großer Begeisterung und Dankbarkeit. Wüstenrot steht für Vertrauen, Beständigkeit und echte Nähe zu den Menschen – Werte, die mich persönlich sehr ansprechen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem hoch engagierten Vertriebsteam neue Wege zu gehen, Chancen mutig zu nutzen und die starke Marke Wüstenrot weiterzuentwickeln. Bei einem Unternehmen zu arbeiten, das Tradition und Zukunft so überzeugend verbindet, ist für mich etwas ganz Besonderes“, erklärt Stenzel.

Am 31. Mai 2026 scheidet Dr. Susanne Riess-Hahn nach 23 Jahren als CEO und Wüstenrot Generaldirektorin aus. Wolfgang Hanzl, seit 2020 im Unternehmen und zuletzt Vorstand der Bausparkasse Wüstenrot sowie der Wüstenrot Bank als CIO/COO, tritt ebenfalls in den Ruhestand. Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Stephan Koren abschließend: „Im Namen des Aufsichtsrats und des gesamten Unternehmens bedanke ich mich bei Susanne und Wolfgang für ihr langjähriges, hocherfolgreiches Engagement. Sie haben entscheidend zum Erfolg von Wüstenrot beigetragen und die Weichen für die Zukunft gestellt.“

Rückfragen & Kontakt

Mag. Sophie Müller, MA
Bausparkasse Wüstenrot AG
Pressesprecherin
Telefon: +43 664 2350549
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wuestenrot.at

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