Wirtschaftsagentur Wien holt internationale Startups nach Wien

Wien (OTS) -

Wien hat sich in den vergangenen Jahren als internationaler Anziehungspunkt für wegweisende Startups und technologiegetriebene Unternehmen etabliert. Gleichzeitig bleibt die Situation für Startups in Österreich herausfordernd, wie zuletzt der EY Startup-Barometer mit Blick auf das rückläufige Finanzierungsvolumen zeigte. Vor diesem Hintergrund setzt die Wirtschaftsagentur Wien auch 2026 gezielt Impulse: Mit dem Vienna Startup Package werden erneut 15 internationale Gründer*innen dabei unterstützt, Wiens Startup-Ökosystem kennenzulernen, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und von Wien aus neue Märkte in Europa zu erschließen. Die ausgewählten Startups nehmen an einem maßgeschneiderten Programm mit Coachings und Vernetzungsformaten teil. Zusätzlich erhalten die Unternehmen ein Reisebudget von bis zu 3.000 Euro zur gezielten Vorbereitung ihres Markteintritts. Ein zentraler Fixpunkt ist der Besuch des Startup Festivals ViennaUP vom 18. bis 22. Mai 2026, das jährlich lokale und internationale Startups mit Investor*innen verbindet.

„Die Welt braucht innovative, frische Ideen und Unternehmen, die bestrebt sind, neue Technologien zu entwickeln – insbesondere solche, die skalierbare, soziale und ökologische Lösungen bieten. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, internationale Unternehmen gezielt anzusprechen und ihnen verlässliche Rahmenbedingungen zu bieten“, sagt Dominic Weiss, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien. „Wien ist aufgrund der zentralen Lage im Herzen Europas ein idealer Standort für Unternehmen aus aller Welt, um europäische Märkte zu erschließen oder ihre Produkte im deutschsprachigen Raum zu testen. Mit dem Vienna Startup Package holen wir auch heuer wieder ambitionierte Startups nach Wien und begleiten sie auf ihrem Weg zur Ansiedlung."

Wie attraktiv der Startup-Standort Wien international wahrgenommen wird, zeigen die Zahlen: Seit 2014 haben sich rund 2.500 Startups aus über 110 Ländern für das Vienna Startup Package beworben. Jährlich werden rund 15 Unternehmen für einen Aufenthalt in Wien ausgewählt. Die teilnehmenden Startups kommen aus Bereichen wie Life Sciences, Künstliche Intelligenz oder nachhaltige Technologien.

Erfolgreiche Alumni in Wien: Von Health-Tech bis zur Geodatenanalyse

Ein Startup, das den Sprung nach Wien bereits geschafft hat, ist Hope Tech aus Kenia: Das 2016 gegründete Unternehmen hat ein Assistenzsystem für Menschen mit Sehbehinderung entwickelt, das Orientierung und Navigation im Alltag erleichtert. Gründer Brian Mwenda und Forschungsleiterin Laura Wissiak siedelten sich in Wien an und treiben von hier aus die Produktentwicklung sowie die europäische Skalierung der barrierefreien Technologie voran.



Auch das US-Startup Floodlight aus Los Angeles kam über das Vienna Startup Package nach Wien. Gründer und Geschäftsführer Nate Wyne unterstützt Unternehmen und öffentliche Institutionen bei der Umsetzung von Klimastrategien und nutzt dafür satellitengestützte Datenanalysen. 2023 siedelte er sein Unternehmen mit Unterstützung der Wirtschaftsagentur Wien in der österreichischen Hauptstadt an und lebt seither mit seiner Familie in Wien. Die Stadt dient dem Startup heute als strategische Basis für den internationalen Ausbau seiner Aktivitäten.

Über das Vienna Startup Package

Das Vienna Startup Package der Wirtschaftsagentur Wien richtet sich an internationale Gründer*innen und Startups mit skalierbaren Geschäftsmodellen und ersten Markterfolgen im Heimatland. In Coachings und Workshops werden Geschäftsmodelle geschärft und Markteintrittsstrategien für den DACH-Raum entwickelt. Ein zentrales Highlight ist eine zweiwöchige Wien-Reise, bei der die Startups das lokale Wirtschafts- und Innovationsökosystem kennenlernen und Kontakte zu Unternehmen, Investor*innen und Institutionen knüpfen. Fixpunkt ist der Besuch des Startup Festivals ViennaUP vom 18. bis 22. Mai 2026, das jährlich rund 15.000 internationale Teilnehmende nach Wien bringt. Reisekosten von bis zu 3.000 Euro pro Person werden von der Wirtschaftsagentur Wien übernommen. Das Programm läuft von April bis Dezember 2026. Der nächste Bewerbungsschluss ist der 20. Februar 2026.

Weitere Informationen unter: https://wirtschaftsagentur.at/termine-events-workshops/vienna-startup-package-2026/