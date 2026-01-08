Permedio International GmbH: ZMH GmbH mit Dr. Haselsteiner beteiligt sich

Neunkirchen/Wien (OTS) -

Die Permedio International GmbH gibt den Einstieg der ZMH GmbH rund um Dr. Hans Peter Haselsteiner bekannt. Mit dem Investment wird Permedio den nächsten Wachstumsschritt setzen und den Ausbau ihrer Services für ÄrztInnen, Labore und Krankenhäuser gezielt vorantreiben.

Im Fokus steht dabei insbesondere der MedikamenteCheck – eine genetische Analyse zur individuelleren Beurteilung von Wirksamkeit, Nebenwirkungsrisiken und Dosierungsfragen von Medikamenten. Sie unterstützt dabei, Wirksamkeit, Nebenwirkungsrisiken und Dosierungsfragen von Medikamenten individueller zu beurteilen, da die Reaktionen auf Arzneimittel von Mensch zu Mensch deutlich variieren können und genetische Faktoren dabei eine wesentliche Rolle spielen.

Bereits 2021 präsentierte Permedio-Gründer Doz. Dr. Stefan Wöhrer seine Vision bei der PULS-4-Startup-Show „2 Minuten 2 Millionen“: Genetische Analysen als Gamechanger für eine personalisierte, sicherere und effizientere Medizin – mit dem MedikamenteCheck als zentralem Anwendungsfall. Damals verließ Katharina Schneider das Studio, weil ihr Bruder pitchte. Das Interesse der Investoren im Studio war groß.

Im Jänner 2024 übernahm Katharina Schneider gemeinsam mit Doz. Dr. Stefan Wöhrer die operative Geschäftsführung und zeigte in den vergangenen zwei Jahren einen klaren Proof of Concept: Nachfrage, Anwendungsfälle und Partnerinteresse stiegen, sowohl im B2C- als auch im B2B-Kontext. Der Einstieg der ZMH GmbH stellt nun einen strategischen Hebel dar, um die nächste Phase einzuleiten: Skalierung, Serviceausbau und eine noch stärkere Integration in medizinische Abläufe.

„Permedio adressiert mit genetischen Analysen ein zentrales Zukunftsthema im Gesundheitsbereich. Der MedikamenteCheck zeigt aus meiner Sicht sehr klar, wie personalisierte Medizin konkret im Versorgungsalltag ankommen kann. Mich hat insbesondere überzeugt, dass hier medizinische Expertise, technologische Umsetzung und ein wachsender Bedarf zusammenkommen. Ich sehe großes Potenzial für die weitere Skalierung und freue mich, diesen Weg als Investor zu begleiten.“ – Dr. Hans Peter Haselsteiner

„Ich freue mich, mit Dr. Hans Peter Haselsteiner jemanden an Bord zu haben, der über die letzten Jahrzehnte als erfolgreicher Unternehmer sehr viel Erfahrung und Erfolg hatte. Mir war es wichtig, einen Investor an Bord zu haben, der die Herausforderungen von Innovation und Aufbau versteht und der gleichzeitig als Mensch für mich einen Mehrwert liefert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass wir 2026 weiter ÄrztInnen und Krankenhäuser sowie Versicherungen, Organisationen, Unternehmen und gesundheitsbewusste Menschen gewinnen können.“ – Doz. Dr. Stefan Wöhrer, Gründer & Geschäftsführer, Permedio International GmbH

Doz. Dr. Wöhrer zieht dazu einen Vergleich aus der Sicherheitsentwicklung im Straßenverkehr, um die langfristige Vision zu verdeutlichen:

„Als ich ein Kind war, sind wir mit Autos gefahren, die weder Gurt noch Airbag hatten. Wir wissen, wie viele Todesfälle wir mit neuen Sicherheitsvorkehrungen verhindern können. Genauso ist es bei genetischen Testungen wie dem MedikamenteCheck: In einigen Jahren werden wir nicht verstehen können, dass wir Medikamente verabreicht bekommen haben, ohne vorher zu analysieren, ob diese für die jeweilige Person überhaupt wirken.“

Nächste Schritte: Ausbau für Versorgungspartner

Mit dem Einstieg der ZMH GmbH will Permedio insbesondere:

ärztliche Services und Support-Strukturen erweitern,

die Zusammenarbeit mit Laboren und klinischen Partnern weiter vertiefen,

die Anwendbarkeit im Versorgungsalltag (inkl. Aufklärung und Prozesse) ausbauen,

Kooperationen mit Versicherungen, Organisationen und Unternehmen intensivieren.

Über Permedio International GmbH: Die Permedio International GmbH (www.permedio-genetik.com) hat sich auf genetische Analysen zur Unterstützung personalisierter Entscheidungen im Gesundheitsbereich spezialisiert. Ein Schwerpunkt ist der MedikamenteCheck, der genetische Faktoren berücksichtigt, die Einfluss auf die individuelle Reaktion auf Medikamente haben können.