  • 08.01.2026, 16:18:34
  • /
  • OTS0105

ARTE-Themenabend am 13. Januar: USA - Demokratie auf Abwegen

Die ARTE-Doku "Trumps Amerika - Macht, Wandel, Widerstand" ist ab dem 13. Januar auf arte.tv und um 20.15 im TV zu sehen. Honorarfreie Verwendung nur im Zusammenhang mit genannter Sendung und bei folgender Nennung "Bild: Sendeanstalt/Copyright". Andere Verwendungen nur nach vorheriger Absprache: ARTE-Bildredaktion, Silke Wölk Tel.: +33 3 90 14 22 25, E-Mail: bildredaktion@arte.tv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Straßburg (OTS) - 

Fünf Jahre nach dem Sturm aufs Kapitol in Washington, DC spitzt sich die Lage in den USA weiter zu. Präsident Donald Trump sorgt mit der Verfolgung von Migranten, den Annexionsplänen rohstoffreicher Länder und der Anhebung der Zölle weltweit für Aufruhr. Wie genau kam es zu Trumps Agenda? Wie ist die Lage in Grönland, wo die amerikanischen Pläne weiterhin Unruhe stiften? Wie der Sturm auf das Kapitol die amerikanische Gesellschaft und auch viele Familien gespalten hat, zeigt der letzte Film des Themenabends über die USA.

Der Themenabend am 13. Januar im Überblick:

20.15 | Ab 13. Januar auf arte.tv

Trumps Amerika - Macht, Wandel, Widerstand

Dokumentarfilm von Gaston Sasa Koren

ZDF/ARTE, Beetz-Brothers

Deutschland 2025, 90 Min.

Erstausstrahlung

Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit agiert Donald Trump konsequent im Sinne des "Project 2025", der Ziele der national-konservativen Heritage Foundation. Deren Ideal ist eine weiße, rassistische, christlich geprägte US-Gesellschaft. Die Dokumentation zeigt in eindringlichen Reportagen die Auswirkungen der "Agenda Trump" auf die Menschen in den USA.

> zum Interview mit dem Leiter des ZDF-Büros in Washington Elmar Theveßen

> Zur Vorabansicht

21.45 | Ab 23. Dezember auf arte.tv

Grönland - Der neue Rohstoffrausch

Dokumention von Jean Yves Cauchard und Vivien Meltz

ARTE, Temps Noir, RTBF

Frankreich 2025, 52 Min.

Erstausstrahlung

Seit Donald Trump Grönland in Besitz nehmen wollte, rückt das Land ins Zentrum globaler Interessen. Die Dokumentation beleuchtet die Geschichte der Insel, analysiert ihre strategische Bedeutung im 21. Jahrhundert - von Rohstoffvorkommen über militärische Positionierung bis hin zu ökologischen Herausforderungen - und gibt den Einwohnerinnen und Einwohnern Grönlands selbst das Wort.

>zur Vorabansicht

22.40 | Ab 5. Januar auf arte.tv

Trump, mein Vater und ich

Dokumention von Steffen Kretz

WDR/ARTE, DR Broadcast Corp.

Dänemark 2025, 52 Min.

Erstausstrahlung

6. Januar 2021, Sturm auf das Kapito. Die Dokumentation begleitet die Familie Reffitt: Vater Guy wird wegen seiner Beteiligung am Angriff auf das US-Kapitol 2021 verurteilt - auf Basis der Aussage seines Sohnes Jackson. Der Film zeigt die Folgen dieser Entscheidung: familiäre Zerwürfnisse, politische Spaltung und die emotionalen Konflikte, die bis heute nachwirken.

> Zur Vorabansicht

23.35 | Ab 7. Januar auf arte.tv

Tracks East - Die Inflation der Empörung

Magazin

ZDF/ARTE, Kobalt Productions

Deutschland 2025, 30 Min.

Erstausstrahlung

Donald Trump nutzt sie als Machtinstrument, in der Türkei wird sie zensiert: Provokation polarisiert - aber macht sie Politik lebendiger? New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani gewann mit viralen Aktionen, Rapperin Aisu (Türkei) fordert mit frechen Texten Normen heraus. Doch wo endet Kritik und wo beginnt es grenzwertig zu werden?

> Zur Vorabansicht

Rückfragen & Kontakt

Tonja von Thaden
Referentin für Presse und PR
[email protected] | +33 3 90 14 28 74

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Die ARTE-Doku "Trumps Amerika - Macht, Wandel, Widerstand" ist ab dem 13. Januar auf arte.tv und um 20.15 im TV zu sehen. Honorarfreie Verwendung nur im Zusammenhang mit genannter Sendung und bei folgender Nennung "Bild: Sendeanstalt/Copyright". Andere Verwendungen nur nach vorheriger Absprache: ARTE-Bildredaktion, Silke Wölk Tel.: +33 3 90 14 22 25, E-Mail: bildredaktion@arte.tv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/9021 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 643.22KB]

ARTE G.E.I.E.

Rückfragen & Kontakt

Tonja von Thaden
Referentin für Presse und PR
[email protected] | +33 3 90 14 28 74

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright