  • 08.01.2026, 15:54:32
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Auszeichnung für ORF-Vorarlberg-Redakteur Emanuel Broger

Branchenmagazin „Österreichs Journalist:in“ würdigt „außergewöhnliche journalistische Arbeit“

Wien (OTS) - 

ORF-Vorarlberg-Redakteur Emanuel Broger ist vom Magazin „Österreichs Journalist:in“ zum „Local Hero“ des Jahres für das Bundesland Vorarlberg gekürt worden. Mit dieser Auszeichnung wird die außergewöhnliche journalistische Arbeit in den Bundesländern gewürdigt. Der 30-jährige Dornbirner Emanuel Broger ist seit Jänner 2021 beim ORF Vorarlberg als multimedialer Redakteur tätig. Seit Kurzem moderiert er in ORF 2 auch die Vorarlberg-Ausgaben von „Guten Morgen Österreich“ (alternierend mit Laura Überbacher). Broger studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck und absolvierte den Masterstudiengang „Finance“ an der Universität Liechtenstein.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Mit seiner hochwertigen redaktionellen Arbeit trägt Emanuel Broger wesentlich zur fundierten regionalen Berichterstattung des ORF Vorarlberg bei. Feingefühl bei der Themenwahl, kreatives Denken und sorgfältige Umsetzung in allen Medien unseres Hauses machen ihn zu einem sehr wertvollen Teil des Teams. Diese Auszeichnung als ‚Local Hero‘ ist hochverdient und wir gratulieren dazu sehr herzlich!“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Emanuel Broger recherchiert und arbeitet präzise und umsichtig. Er beschäftigt sich darüber hinaus in hohem Maß mit unserer Rolle als öffentlich-rechtliche Redaktion im regionalen Kontext. Herzlichen Glückwunsch zur verdienten Auszeichnung!“

Emanuel Broger, Redakteur ORF Vorarlberg: „Obwohl mir mein Beruf ohnehin viel Freude bereitet, ist es schön, wenn die eigene Arbeit im ORF Vorarlberg auch öffentlich anerkannt wird. Die Auszeichnung empfinde ich als große Wertschätzung.“

Angelika Simma-Wallinger unter Top Ten der Chefredakteure

Das Magazin „Österreichs Journalist:in“ würdigte zudem die Arbeit von ORF-Vorarlberg-Chefredakteurin Angelika Simma-Wallinger und reiht die Dornbirnerin unter die Top Ten der Chefredaktionen Österreichs (Platz 7). ORF-Landesdirektor Markus Klement freut sich über diese wertschätzende Auszeichnung der redaktionellen Leitung im ORF Vorarlberg und gratuliert Angelika Simma-Wallinger sehr herzlich.

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