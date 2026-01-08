Olympia in Mailand & Cortina 2026: Wenn der Olympia-Tag 25 Stunden hat

Wien (OTS) -

Das Supersportjahr 2026 mit u. a. der Fußball-WM mit Österreich findet in den Olympischen Winterspielen Mailand & Cortina 2026 vom 6. bis 22. Februar seinen ersten Höhepunkt. Erstmals seit 20 Jahren (damals in Turin) finden die Winterspiele wieder in Europa statt – und das für Österreich quasi vor der Haustüre. Mit rund 250 Stunden Live-Berichterstattung täglich in ORF 1 und ebenso vielen in ORF SPORT + können sich die Wintersportfans auf rund 500 Stunden Olympia live und damit auf eine umfangreiche Winter-Olympia-Berichterstattung im ORF freuen. Das gaben ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz und die beiden interimistischen ORF-Sport-Chefs Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi heute, am 8. Jänner, im Rahmen eines Presseevents in der Wiener Steffl-Arena gemeinsam mit dem ÖOC bekannt. Mit dabei waren auch ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer, ÖOC-Generalsekretär Florian Gosch und Österreichs Eiskunstlauf-Starterin Olga Mikutina, die dabei auch eine Demonstration ihres Könnens gab.



Los geht es in ORF 1 an jedem Olympia-Tag um 9.00 bzw. 10.00 Uhr – oftmals bis Mitternacht stehen die Bewerbe auf dem Live-Programm. OSP berichtet von 12.00 bzw. 14.00 Uhr bis ebenfalls kurz vor Mitternacht live und fokussiert sich dabei v. a. auf Eishockey, Curling, Eiskunstlauf und Eisschnelllauf.



Der ORF zeigt damit bis zu 25 Stunden Olympia live täglich. Insgesamt sind dabei 116 Medaillenentscheidungen in 16 Sportarten zu sehen. Die ORF-Kommentator:innen und -Präsentator:innen melden sich dabei von den Wettkampfstätten in Cortina (Ski Damen, Rodeln, Skeleton/Bob und Curling), Bormio (Ski Herren, Ski-Mountaineering), Livigno (Snowboard und Freestyle), Val di Fiemme (Ski nordisch), Antholz (Biathlon) und Mailand (Eishockey, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Shorttrack).



In Kooperation mit dem ÖOC stehen dem ORF Interviewmöglichkeiten in den ÖOC-Stützpunkten in Bormio, Cortina, Antholz, Livigno, Val di Fiemme und Mailand zur Verfügung. Das ORF-Team an den Wettkampfstätten besteht insgesamt aus rund 80 Personen aus Redaktion und Technik.



Zusätzlich zu den Live-Strecken bringt dreimal täglich das „Olympia-Studio“ um 15.30, 18.00 bzw. 21.40 Uhr in ORF 1 die Fans mit Updates, Highlights und Interviews auf den letzten Stand. Die Medaillen-Zeremonien finden übrigens immer anschließend an den jeweiligen Bewerb statt – live im ORF.



Besondere Auszeichnung für den ORF-Sport: Chefregisseur Michael Kögler übernimmt die Weltregie bei den prestigeträchtigen Ski-alpin-Bewerben in Bormio.



Auch die ORF-Radios berichten ausführlich von Olympia, Hitradio Ö3 ist etwa bei allen wichtigen Entscheidungen live dabei. sport.ORF.at, ORF ON und das ORF-Ski-alpin-Special schnüren ein im Web und via Apps verfügbares multimediales Angebot, das von Streams, Live-Blogs und Live-Tickern über aktuelle und Hintergrundstorys bis zu umfassenden Tabellen alles bietet. Auch die ORF-Social-Media-Angebote und der ORF TELETEXT informieren über die Winterspiele.



Die Übertragungen und Berichte zu den Olympischen Winterspielen 2026 werden umfassend barrierefrei für das hör- und sehbehinderte Publikum im ORF ausgestrahlt. Täglich werden bis zu zehn Stunden mit Live-Untertiteln und Live-Audiokommentar angeboten.



Nach Olympia ist vor Olympia: Auch von den Paralympics, die von 7. bis 15. März stattfinden, melden sich ORF 1 mit einer täglichen Highlights-Sendung und einer einstündigen Rückschau am 29. März sowie OSP mit umfangreicher Live-Berichterstattung.



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Olympische Winterspiele in unmittelbarer Nachbarschaft sind der perfekte Auftakt für das Jahr 2026, das wohl zu einem der spektakulärsten in der Geschichte des ORF wird. Wie die aktuellen Wintersport-Übertragungen zeigen, sind die heimischen Athletinnen und Athleten in Topform, das verspricht zahlreiche Medaillen für Österreich und ein entsprechendes Publikumsinteresse. Unsere Daumen sind schon jetzt gedrückt.“



ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der ORF gehört weltweit zu den Big Playern bei Wintersport-Übertragungen. Festzumachen ist das nicht nur an großartigen Reichweiten und Marktanteilen, sondern auch darin, dass etwa ORF-Chefregisseur Michael Kögler gebeten wurde, die Weltregie bei den alpinen Herren-Rennen zu übernehmen – und diese so spektakulär wie eine Kitzbühel-Übertragung aussehen zu lassen.“



Interimistische ORF-Sport-Chefin Veronika Dragon-Berger: „Olympische Winterspiele zu featuren gehört zum Wichtigsten, was der Sport für den ORF zu bieten hat. Denn: Das heimische Publikum verfügt meist selbst über langjährige Expertise und die Erwartungshaltung an die Sportler:innen aus Österreich ist – etwa im Vergleich zu Sommer-Olympia – hoch. Gleichzeitig ist es für das ORF-Sport-Team eine einmalige Gelegenheit zu zeigen, was es kann.“



Interimistischer ORF-Sport-Chef Martin Szerencsi: „Olympische Spiele gehören zu den letzten ‚großen‘ Sportrechten, die ein öffentlich-rechtlicher Sender wie der ORF exklusiv covern kann. Das bringt die Verantwortung mit sich, den eigenen Anspruch an die Berichterstattung höchstmöglich anzusetzen.“



Das ORF-TV-Team in Mailand & Cortina



Rund 115 ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus Redaktion und Technik sorgen für eine maßgeschneiderte Berichterstattung vor allem zu den österreichischen Olympiateilnehmerinnen und -teilnehmern. Das „Olympia-Studio“ kommt aus dem Sportstudio am ORF-Mediencampus. Als Gastgeber wechseln einander Karoline Rath-Zobernig, Lukas Schweighofer, Karina Toth und Bernhard Stöhr ab.



Die Eröffnungsfeier am 6. Februar um 19.50 Uhr in ORF 1 kommentiert Dietmar Wolff, die Schlusszeremonie am 22. Februar um 20.15 Uhr in ORF 1 Oliver Polzer.



Präsentatoren im Zielraum der einzelnen Bewerbe sind Alina Zellhofer (Ski Herren), Rainer Pariasek (Ski Damen), Boris Kastner-Jirka bzw. Johannes Hahn (Langlauf, Nordische Kombination), Paul Passler (Skibergsteigen), Daniela Schmiderer (Rodeln), Lukas Kerschbaumer bzw. Simone Lackner-Raffeiner (Biathlon), Andreas Blum bzw. Paul Passler (Snowboard und Freestyle).



Als Ski-alpin-Kommentatoren zu hören sind Oliver Polzer bzw. Thomas König bei den Herren sowie Peter Brunner bzw. Ernst Hausleitner bei den Damen. Die Expertisen bei den alpinen Bewerben kommen wie schon im Weltcup von Hans Knauß (Speed Herren) und Thomas Sykora (Technik Herren) bzw. Nici Schmidhofer (Speed Damen) und Marlies Raich (Technik Damen). Kamera-Fahrer bei den Speed-Rennen der Herren ist Joachim Puchner, bei jenen der Damen Nici Schmidhofer, Thomas Sykora covert mit der Kamera alle Technik-Bewerbe.

Die Skisprung-Bewerbe kommentieren Michael Roscher bzw. Toni Oberndorfer, Experte ist Andreas Goldberger. Von den Langlauf-Loipen melden sich Boris Kastner-Jirka bzw. Johannes Hahn. Luis Stadlober ist dabei Langlaufexperte, David Krainer jener für die Nordische Kombination.



Ex-Curling-Nationalteam-Spielerin Karina Toth kommentiert die Curling-Bewerbe, Daniel Warmuth, Dieter Helbig-Neupauer und Gerfried Nagel kommentieren Eishockey, Katharina Osztovics ist beim Eiskunstlauf zu hören, Johannes Karner beim Eisschnelllaufen, Marc Wurzinger ist die Stimme beim Shorttrack.



Weitere Kokommentatoren bzw. Expertinnen bei Olympia 2026 für den ORF sind Andreas Linger (Rodeln), Dominik Landertinger (Biathlon), Christian Scheidl (Freestyle), Heidi Neururer und Melanie Meilinger (Snowboard), Peter Znenahlik und Dominique Heinrich (Eishockey) sowie Matthias Stelzmüller (Shorttrack).



Teamleader ist Matthias Haiden, programmverantwortliche Redakteure in Wien sind Dieter Derdak, Hans Hengst und Philipp König. Die Leitung der Technik liegt bei Christian Zettl, jene der Produktion bei Martin Krischke. Die Live- und Studio-Regie liegt in den Händen von Peter Homola und Markus Dallinger und seinem Team.



Michael Kögler führt Weltregie bei den Herren-Rennen in Bormio



Eine besondere Auszeichnung wurde ORF-Chefregisseur Michael Kögler von Seiten des IOC zuteil. Nachdem er zuletzt bei Olympia zweimal die Weltregie für die Biathlon-Bewerbe übernommen hat, ist er 2026 für die Ski-alpin-Rennen der Herren in Bormio verantwortlich – als erster ORF-Regisseur seit Lucky Schmidtleitner 1976 bei den Spielen in Innsbruck. Obwohl Kögler bereits mit den Planungen für Biathlon in Antholz begonnen hatte, erreichte ihn vor drei Jahren der Ruf von Mark Wallace, Chief Content Manager von OBS (Olympic Broadcasting Services, das die Auswahl der insgesamt zehn verantwortlichen Regisseure bei Olympia trifft), der ihn mit den Worten „We want to have it like Kitzbühel!“ ersucht hat, die Übertragung der alpinen Herren-Bewerbe zu übernehmen.



„Die Herrenabfahrt stellt neben der Eröffnungsfeier das Highlight der Olympischen Winterspiele dar, mit den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern weltweit“, so Kögler. „Die Übertragung einer klassischen Abfahrt ist für mich als Regisseur immer eine besondere Herausforderung. Ich habe versucht, mit 53 Kameras, darunter vier Drohnen und 16 Superzeitlupen-Kameras, und drei Kränen besondere Blickwinkel auf dieser spektakulären Strecke zu finden, um den Zuschauerinnen und Zuschauern mit diesem Set-up auch besondere Emotionen nach Hause liefern zu können. Für die Übertragung der Olympiaabfahrt auserwählt zu werden, ist ein großes Privileg und eine Auszeichnung. Zweifellos ein Karrierehöhepunkt für mich und eine Würdigung der tollen Arbeit des ORF im Wintersport.“



Barrierefreiheit bei Olympia im ORF: Untertitel und Audiokommentar



Die Übertragungen und Berichte zu den XXV. Olympischen Winterspielen 2026 werden umfassend barrierefrei für das hör- und sehbehinderte Publikum im ORF ausgestrahlt. Täglich werden bis zu zehn Stunden mit Live-Untertiteln und Live-Audiokommentar angeboten. Alle Olympia-Studios – bis zu dreimal täglich mit Berichten, Zusammenfassungen und Analysen – und alle Übertragungen von Bewerben im Hauptabend werden mit Untertiteln auf ORF Teletext Seite 777 und ORF ON angeboten. In Summe wird der ORF bis zu zehn Stunden täglich Untertitel senden.



Für blinde und sehbehinderte Menschen werden rund 190 Stunden Live-Audiodeskription von den erfahrenen ORF-Audiokommentatorinnen und -kommentatoren angeboten. Der Schwerpunkt liegt hier bei den Live-Wettbewerben. Zu empfangen ist der Audiokommentar auf der zweiten Tonspur. Sowohl mit Untertiteln als auch mit Audiokommentar werden die Eröffnungsfeier und die Schlussfeier sowie Medaillenfeier des österreichischen Olympia-Teams gesendet.



Olympische Spiele auf sport.ORF.at, ORF ON, im ORF-Ski-alpin-Special, auf Social Media und im ORF TELETEXT



sport.ORF.at, ORF ON und das ORF-Ski-alpin-Special schnüren ein im Web und via Apps verfügbares multimediales Angebot, das von Streams, Live-Blogs und Live-Tickern über aktuelle und Hintergrundstorys bis zu umfassenden Tabellen alles bietet, damit Wintersportfans stets voll informiert sind über das Geschehen bei allen Bewerben. Auch die ORF-Social-Media-Angebote und der ORF TELETEXT informieren über die Winterspiele.



Auf sport.ORF.at wird ab 2. Februar ein begleitender Sonderchannel eingerichtet, auf dem alle Infos rund um das Wintersport-Ereignis des Jahres zentral abrufbar sind: Der Verlauf aller Bewerbe wird übersichtlich abbildet, Live-Ticker präsentieren sekundenaktuell den Stand bei den alpinen Ski- und den Skisprung-Bewerben, tägliche Live-Blogs sowie Berichte und Interviews stellen alles Wissenswerte rund um das Geschehen bei den Winterspielen bereit, ein Statistik- bzw. Tabellenteil listet alle Ergebnisse auf einen Blick auf. Im Zentrum der Informationen stehen dabei natürlich v. a. die österreichischen Sportlerinnen und Sportler. Für sport.ORF.at ist auch ein Digital-Team vor Ort: Vanessa Breunig berichtet aus Val di Fiemme, Karl Huber aus Cortina und Michael Fruhmann aus Bormio. Das ORF-Ski-alpin-Special liefert außerdem multimediale Berichterstattung über die alpinen Ski-Bewerbe.



ORF ON (im Rahmen einer eigenen Olympia-Video-Kollektion zentral zusammengefasst) und sport.ORF.at schnüren auch ein umfassendes Streaming-Package. Dieses reicht von Live-Streams und Videos-on-Demand aller Übertragungen des ORF-Fernsehens über die TV-Berichterstattung in anderen Sendungen bis zu Video-Highlights der spannendsten Szenen. Streams der alpinen Ski-Bewerbe sind außerdem im ORF-Ski-alpin-Special verfügbar. Mit diesem Angebot ist gewährleistet, dass Sportfans auch via Laptop, Tablet und Smartphone immer direkt bei den Bewerben und Entscheidungen dabei sein können. Auf ORF ON können Wintersport-Fans zusätzlich noch in einem Olympia-Archiv stöbern und legendäre Olympionikinnen und Olympioniken sowie spannende Momente und Highlights der Spiele ab 1956 wiedersehen.



Auch in den Social-Media-Angeboten des ORF-Sport steht Olympia im Mittelpunkt. Die wichtigsten Infos, Höhepunkte, Medaillenentscheidungen, emotionalsten Momente, aber auch das Backstage-Geschehen werden dort Thema sein. Social-Media-Reporter vor Ort (Cortina) ist David Chomiczuk.



Im ORF TELETEXT bietet der Olympia-Schwerpunkt ebenfalls alle wichtigen Infos zum Geschehen: In den Sport-Top-Storys (Seiten 105 und 203 bis 209) sind alle wichtigen News abrufbar, das Olympia-Special bringt darüber hinaus Live-Ticker (Ski alpin, Skispringen), Berichte, Tabellen und den Olympia-Kalender.



Olympische Winterspiele in den ORF-Radios



Hitradio Ö3 berichtet live von allen wichtigen Entscheidungen: Die Ö3-Sportreporter Wolfgang Eichinger, Adi Niederkorn und Gerhard Prohaska nehmen die Hörerinnen und Hörer mit zu den Olympischen Winterspielen nach Mailand und Cortina d’Ampezzo. Sie berichten live über alle Entscheidungen, bei denen es österreichische Medaillenhoffnungen gibt, und liefern Analysen und Interviews rund um die Ergebnisse und Erfolge des rot-weiß-roten Teams.



Ö1 berichtet über die Olympischen Winterspiele aktuell im Rahmen der Nachrichten und „Journale“. In den „Gedanken“ am Sonntag, dem 1. Februar, (ab 9.05 Uhr) nimmt der Tiroler Fotograf Lois Hechenblaikner die Olympischen Spiele zum Anlass, um die Auswüchse des Wintertourismus zu analysieren. Am Mittwoch, dem 4. Februar (16.05 Uhr), greift Brigitte Krautgartner in der Sendung „Im Fokus – Religion und Ethik“ das Spannungsfeld von Sport und Ethik auf und thematisiert körperliche Übergriffe und sexualisierte Gewalt im Spitzensport, extrem hohe Einkünfte und Transfersummen sowie die Frage, wo aus ethischer Sicht Grenzen überschritten werden. Auch positive Aspekte des Spitzensports – etwa die Auswirkungen auf die Gesundheit und die Vorbildwirkung – werden besprochen. „Betrifft: Geschichte“ blickt mit den Historikern Wolfgang Meixner und Rudolf Müllner in einer fünfteiligen Sendereihe zurück auf die Olympischen Winterspiele in Innsbruck vor 50 Jahren – zu hören von Montag, dem 9., bis Freitag, den 13. Februar, jeweils ab 15.55 Uhr. In den „Hörbildern“ am Samstag, dem 31. Jänner (ab 9.05 Uhr), ist ein Feature unter dem Titel „Der Alpenkollaps – Doku über Olympia 2026 in den Dolomiten“ zu hören (Übernahme vom Bayerischen Rundfunk).



Anlässlich der Paralympischen Winterspiele sprechen der Paraskifahrer Markus Salcher und die Präsidentin des Österreichischen Paralympischen Committee Maria Rauch-Kallat in den „Gedanken“ am Sonntag, dem 22. Februar (ab 9.05 Uhr), darüber, warum Sport sowie körperliche Betätigung für alle Menschen unersetzlich sind. Am Samstag, dem 28. Februar (ab 9.05 Uhr), erzählen der Paralympics-Athlet Markus Salcher sowie die Paralympics-Athletin Veronika und Johannes Aigner in den „Hörbildern“ ihre beeindruckenden Geschichten über Skifahren mit Sehbehinderung oder Halbseitenlähmung, Medaillengewinne und Teamwork.