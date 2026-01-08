Petitionsausschuss tagte im Wiener Rathaus

Wien (OTS) -

Der Gemeinderatsausschuss für Petitionen hat heute, Donnerstag, im Wiener Rathaus getagt. Auf der Tagesordnung stand eine Petition.

Petition „JA, zur Flächenumwidmung und Erhalt des beliebten Buschenschanks ‚Dreh & Drink‘ am Bisamberg!“

Petitionseinbringer Harald Kosobud kam in Begleitung des betroffenen Landwirts und Buschenschankbetreibers Michael Svec und legte die Argumente der Petition vor dem Ausschuss dar. Kosobud sagte eingangs, dass die Petition nicht nur den konkreten Betrieb, sondern auch die von ihm wahrgenommene „Diskrepanz“ zwischen Buschenschankverordnung und Flächenwidmung sowie Naturschutzgesetz betreffe. Konkret gefordert wird in der Petition eine Änderung der Flächenwidmung des betroffenen Areals am Bisamberg, sodass die bestehende Widmung an die tatsächliche Nutzung als Buschenschank mit erforderlicher Infrastruktur wie insbesondere Küche, sanitäre Anlagen und Lagerflächen angepasst wird. Damit solle eine dauerhafte, legale Nutzung möglich bleiben. Der Betrieb diene nicht nur der privaten Nutzung, sondern auch einem öffentlichen Interesse: Wandernde, Radfahrer*innen, Familien und Ausflügler*innen würden das kulinarische Angebot und die Rastmöglichkeit am beliebten Aussichtspunkt schätzen. Angestrebt werde eine „gemeinsame, sinnvolle Lösung“ für alle Betroffenen, sagte Kosobud. Svec ergänzte, dass die vorliegende Petition nicht nur ihn und seinen Betrieb betreffen würde, „sondern alle kleineren Buschenschanken am Bisamberg betrifft“.

Die Empfehlungen des Gemeinderatsausschusses zu der heute behandelten Petition werden in der nächsten nicht öffentlichen Sitzung beschlossen und anschließend den Einbringer*innen schriftlich mitgeteilt. Die nächste öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses findet voraussichtlich am Freitag, 27. Februar 2026, um 14.00 Uhr im Rathaus statt.

Petitionsausschuss seit 2013

Der Petitionsausschuss besteht seit 2013. Er setzt sich aus Gemeinderät*innen aller im Wiener Gemeinderat vertretenen Fraktionen zusammen. Wiener*innen, die ihr 16. Lebensjahr vollendet haben, haben unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit die Möglichkeit, ihre Anliegen an den Petitionsausschuss heranzutragen. Diese werden ab 500 Unterstützer*innen im Ausschuss behandelt. Alle bisher eingebrachten Petitionen sind unter www.petitionen.wien.gv.at abrufbar. Dort können auch online Petitionen (ID Austria notwendig) unterstützt oder eingebracht werden. (Schluss) nic