a&o Hostels expandieren weiter und erwerben zwei Hotels in Manchester

Wien/Berlin (OTS) -

Mit der Eröffnung des a&o Manchester hält die Kette nun bei vier Standorten in Großbritannien, europaweit sind es nun 44. Die zuvor von Accor unter den Marken Ibis und Novotel geführten, benachbarten Hotels, bieten auf vier Stockwerken eine Fläche von 13.000 m² und befinden sich in erster City-Lage zwischen Deansgate und Piccadilly – nur 15 Gehminuten entfernt vom Hauptbahnhof. Nach Renovierung und Erweiterung um geplante 9,34 Mio Euro (8,2 Mio Pfund) verfügt das neue a&o Hostel ab 2027 über 1.218 Betten und 303 Zimmer - je 30 % davon Doppel- und Familienzimmer, 40 % Mehrbettzimmer.

Gästemagnet Manchester – Tech- und Medien-Hub

Manchester, im Nordwesten von England gelegen, gilt als Tech- und Medien-Hub. Die Stadt mit 570.000 Einwohnern zieht jährlich mehr als 1,9 Millionen Gäste an – sowohl aus Übersee als auch inländisch Reisende, auf Business- oder auf Wochenend-Citytrip. Ob Studierende oder preisbewusst Reisende generell – Manchester bietet mit Premier League und Konzerten, mit Kultur- und Club-Szene ein ganzjährig umfangreiches Veranstaltungs- und Freizeitprogramm.

Oliver Winter, CEO und Gründer der a&o Hostels: „Mit jährlich mehr als 1,9 Millionen Besuchern gehört Manchester – neben London – zu den Top-Märkten in Großbritannien. Wir hatten Manchester als strategischen Schlüsselmarkt schon länger auf unserer Wunschliste. Deshalb freuen wir uns jetzt sehr über diese bedeutende Gelegenheit zum Kauf.“

a&o Hostels auf Wachstumskurs - 8.500 neue Betten in zwei Jahren

Der Erwerb der beiden Manchester-Hotels, Verkäufer sind Ares Real Estate funds und EQ Group, setzt die 500 Millionen-Euro-Wachstumsstrategie von a&o erfolgreich fort. Das Unternehmen profitiert von demografischen Entwicklungen und wachsender Preissensibilität von Reisenden. Zudem sorgen anhaltende Marktbewegungen für Expansionspotenzial in zentralen europäischen Märkten. Wachstumsprognosen von jährlich 5,8 Prozent bis 2030 sehen das Hostelsegment auf dem Weg zu einer Anlageklasse mit zunehmend institutionellem Charakter.

Die a&o Hostels gehören zu den größten Budget-Hostelketten weltweit und setzen auf ein bezahlbares, preisbewusstes Übernachten vor allem für Familien, Schulklassen und Backpacker. In den letzten 24 Monaten hat a&o insgesamt 8.500 Betten entweder an neuen Standorten oder durch Modernisierung bestehender Häuser neu hinzugewonnen. 2025 brachte allein 5.500 Betten in vier neuen Städten, sowie darüber hinaus die Akquisition der Schulz Hotels.

Stepstone Group und Proprium Capital Partners sind seit Ende 2023 Eigentümer von a&o. Rund 500 Millionen Euro wurden seither in die Expansion investiert. Zu den jüngsten Neuerwerbungen gehören London, Brighton, Brüssel, Antwerpen und Heidelberg – neben der Übernahme der Berliner Schulz Hotels. Weitere Projekte sind bereits in der Pipeline.