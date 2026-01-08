  • 08.01.2026, 14:16:03
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  • OTS0093

Vermessung Schmid setzt mit modernster Drohne und RIEGL-Laserscanner neue Maßstäbe in der vermessungstechnischen Aufnahme aus der Luft

Übergabe des neuen RIEGL Laserscanners
Klosterneuburg (OTS) - 

Das Traditionsunternehmen Vermessung Schmid erweitert seinen High-Tech-Messgerätepark und zählt zu den ersten Anwendern der neuesten LiDAR-Technologie in Österreich. Im Mittelpunkt steht die Kombination aus der leistungsstarken DJI Matrice 400 Drohne und dem innovativen RIEGL VUX-120-23 Laserscanner, dem Aushängeschild österreichischer Spitzentechnologie.

Der VUX-120-23 wurde entwickelt und produziert vom weltweit führenden Hersteller für 2D/3D-Laserscanner RIEGL mit Firmensitz in Horn, NÖ. „Durch seine außergewöhnliche Datengenauigkeit und die hohe Punktdichte zählt er zu den modernsten LiDAR-Sensoren am globalen Markt“, bestätigt Philipp Amon, ULS Business Division Manager von RIEGL. „Besonders stolz sind wir auf die hauseigene, innovative RiLOC-F Technologie – eine Kombination aus Inertialer Messeinheit (IMU) und GNSS, bei der in der Weiterverarbeitung der Daten die Nutzung einer nahegelegenen lokalen Basisstation dafür sorgt, dass die maximale Genauigkeit bei der Georeferenzierung der hochpräzisen LiDAR-Daten erzielt wird.“

„Unsere langjährige Partnerschaft mit RIEGL ist ein zentraler Baustein unseres technologischen Fortschritts“, betont Mag. Nikolaus Schiller, Kaufmännischer Leiter von Vermessung Schmid. „Wir freuen uns, als eines der ersten Unternehmen in Österreich diese neue Technologie produktiv einzusetzen und unseren Kunden damit noch präzisere und effizientere Vermessungsleistungen anbieten zu können.“

Die Kombination aus Drohne und VUX-120-23 erschließt neue Einsatzfelder in der 3D-Geländemodellierung, Forstwirtschaft, Leitungsdokumentation, Infrastrukturplanung und überall dort, wo klassische Messmethoden an ihre Grenzen stoßen. Dank hoher Reichweite, exzellenter Datendichte und robuster Flugplattform ermöglicht das System selbst in komplexem, bewaldetem oder schwer zugänglichem Terrain zuverlässige Ergebnisse.

Mit diesem technologischen Schritt unterstreicht Vermessung Schmid erneut seine Rolle als Innovationstreiber in der österreichischen Vermessungsbranche – und setzt ein starkes Zeichen für die Leistungsfähigkeit heimischer Technologie.

Rückfragen & Kontakt

Vermessung Schmid ZT GmbH
Ing. Peter Keimel
Telefon: +43 664 2647361
E-Mail: [email protected]

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