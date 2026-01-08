OÖ-Frauenreferat mit Journalismusprojekt für Schülerinnen

Wien (OTS) -

Heute fand im Francisco Carolinum Linz die große Themenkonferenz „49 Frauenbilder Oberösterreichs“ statt. 49 Schülerinnen aus 24 Schulen, arbeiteten einen Tag lang gemeinsam an Themen, die sie persönlich bewegen und gesellschaftlich relevant sind.

„Wir vertreten ein Land, in dem Frauen die gleichen Möglichkeiten haben wie Männer. Und wir unterstützen Frauen, ihre Talente selbstbewusst zu nutzen. Als Land Oberösterreich wollen wir junge Frauen ermutigen, ihre Sichtweisen einzubringen und mit Sprache Zukunft zu gestalten“, betont Frauenlandesrätin Landeshauptmann-Stellvertreterin Mag.a Christine Haberlander. „Mit Worten wirken, denn Sprache erzeugt Bilder. Und wer Worte findet, kann Wirkung entfalten. Wir wollen jungen Frauen eine Plattform geben, ihre Sichtweisen sichtbar zu machen und zu zeigen, wie vielfältig weibliche Lebensrealitäten waren und heute sind“, so Haberlander.

Initiatoren des Projekts sind das Frauenreferat des Landes OÖ und campus a college, Österreichs erste bundesweite schulübergreifende SchülerInnenzeitung, Teil der campus a Akademie für Journalismus. Mit der Themenkonferenz setzt das Land Oberösterreich auf frühe politische Bildung, Geschlechtergleichstellung, Meinungsvielfalt und die aktive Beteiligung junger Frauen an gesellschaftlichen Debatten.

Stimmen, die gehört werden müssen

Die Teilnehmerinnen beschäftigen sich in von ihnen selbst verfassten Texten mit einer breiten Palette an Frauenthemen: von Frauen, die als einzige Mädchen technische Schulzweige erobern, über Sportlerinnen und Skirennläuferinnen, die es mitunter besonders schwer hatten, bis hin zu der unsichtbaren Arbeit von Elementarpädagoginnen. Sie hinterfragen patriarchale Strukturen in Schülervertretungen, beleuchten traditionelle Rollenbilder wie den „Tradwife“-Trend auf TikTok und decken Forschungslücken in der Medizin auf, ein „blinder Fleck“, der Frauen jahrzehntelang benachteiligt hat.

Auch Social Media und das Frauenbild stehen auf der Agenda, genauso wie die psychischen Auswirkungen gesellschaftlicher Vorurteile über den Körperbau von Frauen und vieles mehr. Die Texte entstanden aus persönlichen Erfahrungen, Beobachtungen und Recherchen und zeigen, wie früh junge Frauen gesellschaftliche Ungleichheiten wahrnehmen und reflektieren.

„Dieses Projekt gibt uns Raum, über das zu schreiben, was uns wirklich bewegt. Wir wollen wachrütteln und verändern“, sind sich die Teilnehmerinnen einig. „Wir zeigen, dass unsere Stimmen Gewicht haben.“

Professionelle Begleitung und Einblicke in den Journalismus

Die Schülerinnen arbeiteten am 8. Jänner 2026 in fünf Workshopgruppen, begleitet von Expertinnen und Experten: Silvia Jelincic, Mitgründerin von campus a college und Krone-Autorin, Bernadette Krassay und Max Langer, Chefredakteure von campus a college, Wolfgang Unterhuber, routinierter Ex-Kurier-Journalist sowie weiteren erfahrenen Journalistinnen und Journalisten. In mehreren Phasen werden die Rohfassungen der Texte verfeinert, Peer-Feedback gegeben und stilistische Schärfung vorgenommen.

„Beruflich wie privat sollen sich Frauen in Oberösterreich selbst verwirklichen können und selbstbewusste Entscheidungen treffen. Junge Frauen haben Ideen, Mut und Visionen. Indem wir Mädchen heute fördern, schaffen wir eine Gesellschaft, die Vielfalt und Gleichberechtigung lebt. Sichtbarkeit ist nicht nur ein Schlagwort. Sie ist der Schlüssel, um gesellschaftliche Strukturen zu verändern“, so Haberlander.

Von der Idee bis zur Publikation

Das Projekt begann bereits 2025 mit der Vorbereitung, Ausschreibung und Auswahl der Teilnehmerinnen. Im Dezember reichten die Schülerinnen ihre Rohfassungen ein, die über ein professionelles Feedbackverfahren optimiert wurden. Die finale Textabgabe erfolgt am 25. Jänner 2026, die Online-Veröffentlichung startet am 31. Jänner auf campus-a.at und wird durch ein öffentliches Voting begleitet. Das fertige Projektmagazin erscheint im März 2026 in einer Auflage von 500 Stück, bevor bei der Abschlussveranstaltung am 5. März 2026 in Linz die besten Arbeiten prämiert werden.

Über das Projekt: „49 Frauenbilder Oberösterreichs“ ist ein gemeinsames Projekt des Frauenreferates des Landes Oberösterreich und campus a college. Ziel ist es, junge Frauen zu stärken, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und gesellschaftlich relevante Themen in einem professionellen Rahmen zu diskutieren und zu veröffentlichen.

Teilnehmende Schulen: BAfEP der Don-Bosco-Schulen Vöcklabruck, HTL Braunau, Linzer Technikum, Gymnasium Kollegium Aloisianum, HAK Auhof, HBLA Lentia, ORG der Franziskanerinnen Vöcklabruck, BORG Ried, HTL Paul-Han-Straße, HTBLA Steyr, Gymnasium Werndlpark Steyr, BAfEP der Kreuzschwestern Linz, Tourismusschulen Bad Leonfelden, HTBLA Wels, Ramsauer Gymnasium, BRG/WRG Körnergymnasium Linz, Europagymnasium Baumgartenberg, BAfEP Steyr, ROSE ORG Linz, Bundesgymnasium Vöcklabruck, HBLW Ried, HTL Perg, HTBLA für künstlerische Gestaltung Linz und BAfEP Linz.