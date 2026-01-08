Bundesheer: Führungsübergabe an die Luftstreitkräfte

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 08. Jänner 2026, fand im Rahmen eines militärischen Festaktes, im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, der Landeshauptfrau von Salzburg Karoline Edtstadler sowie zahlreicher Ehrengäste, die Überleitung der Führungsverantwortung des Jägerbataillon 8, des Jägerbataillons Salzburg sowie vier weiterer Milizeinheiten an die Luftstreitkräfte des Bundesheeres in der Salzburger Schwarzenberg-Kaserne statt.



„Heute wird der nächste Schritt im Aufbauplan ÖBH 2032+ umgesetzt. Mit der Beschaffung zusätzlicher Blackhawks und der Leonardos M-346 haben wir die Luftstreitkräfte erfolgreich weiterentwickelt. Nun steht die bodengebundene Luftverteidigung im Mittelpunkt. Wir führen die Luftverteidigung in ein neues Zeitalter und machen sie gleichzeitig zukunftsfit. Das gemeinsame Ziel ist, das Bundesheer verteidigungsfähig zu machen, damit Frieden, Neutralität und Bevölkerung geschützt werden können. Ich wünsche den neuen Verbänden und Einheiten der Luftstreitkräfte alles Gute und viel Soldatenglück“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.



Die Überstellung des Jägerbataillons 8, des Jägerbataillons Salzburg sowie weiterer Milizeinheiten an die Luftstreitkräfte erfolgt im Rahmen des Aufbauplans ÖBH 2032+. Es ist die konsequente Weiterentwicklung der Luftstreitkräfte. Nach den Luftfahrzeug-Beschaffungen rückt die bodengebundene Luftverteidigung inklusive moderner Drohnenabwehr in den Mittelpunkt. Um diese neuen Fähigkeiten rasch aufzubauen und organisatorisch zu bündeln, wird aus dem Jägerbataillon 8 das Fliegerabwehrbataillon 8. Das Jägerbataillon Salzburg und die zusätzlichen Milizeinheiten werden für den Schutz militärischer Hochwertressourcen eingesetzt. Sie werden Einsatzzentralen, Flugplätze und weitere sensible Strukturen schützen.



Im Rahmen des Aufbauplans ÖBH 2032+ wird die bodengebundene Luftabwehr modernisiert und „zukunftsfit“ gemacht. Dazu zählt neben der klassischen Fliegerabwehr auch die Fähigkeit, Drohnen abwehren zu können. Als erster Schritt wird die Nutzungsdauer der 35mm-Zwillings-Fliegerabwehrkanone verlängert; darüber hinaus ist eine wesentliche Fähigkeitserweiterung durch die zeitnahe Beschaffung von Lenkwaffensystemen kurzer Reichweite und mittlerer Reichweite im Rahmen der European Sky Shield Initiative vorgesehen.