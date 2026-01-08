Übernahme des Spezialmaklers LTA

WIEN (OTS) -

Aon plc (NYSE: AON), ein führendes globales Beratungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es die LTA Legal & Tax Assekuranzmakler GmbH übernommen hat – einen hochspezialisierten deutschen Broker für Versicherungs- und Risikolösungen in rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen. Mit der Übernahme setzt Aon seinen strategischen Wachstumskurs konsequent fort und gewinnt mit LTA einen etablierten Marktteilnehmer hinzu, dessen ausgewiesene Expertise eine ideale Ergänzung des bestehenden Aon-Portfolios darstellt. LTA bleibt weiterhin als eigenständige Marke am Markt aktiv und wird künftig als Spezialmakler innerhalb des Aon-Konzerns agieren.

Starke Position im deutschsprachigen Markt ausbauen

Mit weltweit 15.000 Kanzleikunden aller Größe, darunter 7 der Top-10 globalen Wirtschaftskanzleien, ist Aon in den USA und Großbritannien bereits führend in diesem Segment. Die Übernahme von LTA unterstreicht das Ziel, diese starke Position auch in Deutschland und Österreich durch erstklassige Fachkompetenz weiter auszubauen. Denn auch deutsche und österreichische Kanzleien agieren zunehmend international und begleiten ihre Mandanten global. Durch die Einbindung in das internationale Aon-Netzwerk kann LTA seine Kunden künftig in über 120 Ländern unterstützen und Zugang zu weltweiten Spezialisten und Tools bieten. Der Zusammenschluss steht im Einklang mit der globalen Strategie von Aon, sich gezielt in hochspezialisierten Kompetenzfeldern zu verstärken, und erweitert das Portfolio maßgeblich um zusätzliche Specialty-Lösungen.

Marcel Armon, CEO von Aon in Österreich, unterstreicht: „ Für den österreichischen Markt ist die Übernahme von LTA ein echter Gewinn. Unsere Kanzleikunden erhalten Zugang zu einem deutlich erweiterten Spektrum an Spezialexpertise und internationalen Kapazitäten – ohne dabei auf die gewohnte Nähe und individuelle Betreuung vor Ort zu verzichten. Gemeinsam mit LTA können wir rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen in Österreich Lösungen anbieten, die in Tiefe und Qualität neue Maßstäbe setzen. “

Das Beste aus zwei Welten: Branchenspezifische Expertise trifft auf globale Marktkraft

Als Qualitätsmakler für Kanzleiversicherungen und Spezialist für Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung betreut LTA Berufsgruppen wie Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Insolvenzverwalter und Patentanwälte. Das Unternehmen beschäftigt rund 25 Mitarbeitende am Hauptsitz in Köln sowie an weiteren Standorten in Berlin, Aachen und Wien und bringt mit seinem interdisziplinären Team aus Volljuristen und erfahrenen Versicherungsmaklern eine tief verwurzelte Spezialisierung in der Beratung und Absicherung rechts- und wirtschaftsberatender Berufe im deutschsprachigen Raum mit.

„ Der Zusammenschluss mit Aon ist für uns eine natürliche Weiterentwicklung, weil unsere Kundenphilosophien hervorragend miteinander harmonieren. Aon verfügt weltweit, insbesondere am Londoner Markt, über eine beeindruckende Expertise im Bereich der rechtsberatenden Berufe. Wir sind stolz, als flexibles und agiles Team Aon dabei zu unterstützen, auch hierzulande einen neuen Servicestandard für unsere Kunden zu setzen “, erläutert LTA-Geschäftsführer Dr. Joseph Schilling.

Dr. Christian Zimmermann, ebenfalls Geschäftsführer bei LTA, ergänzt: „ Aon ist ein starker internationaler Partner, der unsere Spezialisierung künftig perfekt ergänzt. Gleichzeitig behalten wir die Agilität und Mandantennähe, die LTA seit jeher auszeichnet. Diese Kombination aus globaler Marktkraft und tiefem fachlichem Fokus schafft für unsere Kunden einen Mehrwert, der im deutschsprachigen Raum einzigartig ist. “

Die bisherige Geschäftsführung – Stella Dörne, Christof Ruhberg, Dr. Joseph Schilling und Dr. Christian Zimmermann – begleitet die Integration in das Aon-Netzwerk und wird weiterhin die Geschäfte von LTA leiten.

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Über Aon

Aon steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten. Durch fundierte Analysen, unsere globale Reichweite und umfassende Expertise in den Bereichen Risiko- und Humankapital, bieten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 120 Ländern unseren Kunden maßgeschneiderte Beratung und Lösungen. Auf diese Weise geben wir ihnen die Kompetenz und das Vertrauen, um bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

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Über LTA

LTA ist ein spezialisierter Versicherungsmakler für rechts- und wirtschaftsberatende Berufe – insbesondere Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Insolvenzverwalter, Patentanwälte sowie interprofessionelle Sozietäten. Die Beratung erfolgt durch ein interdisziplinäres Team aus Volljuristen und erfahrenen Versicherungsmaklern, das individuelle Haftpflicht und Absicherungslösungen entwickelt. LTA hat seinen Hauptstandort in Köln sowie weitere Standorte in Aachen, Berlin und Wien. Der klare Fokus liegt auf Kanzlei-Berufshaftpflichtlösungen im deutschsprachigen Raum.

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