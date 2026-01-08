Oliver Bauer verstärkt die RocFortis Group als Group Defence Director

Wien (OTS) -

Oliver Bauer hat seine neue Funktion mit 01.01.2026 übernommen.

In dieser Rolle verantwortet Oliver Bauer die globale Umsetzung und Steuerung von Verteidigungs- und sicherheitsrelevanten Projekten innerhalb der RocFortis Group. Der Fokus liegt dabei auf der strategischen Entwicklung, Strukturierung und Implementierung internationaler Defence-Programme, der Koordination komplexer Projekte sowie der Zusammenarbeit mit staatlichen, institutionellen und industriellen Partnern weltweit.

Oliver Bauer verfügt über langjährige internationale Erfahrung in der Verteidigungsindustrie, insbesondere in den Bereichen Rüstung, Beschaffung, strategisches Management und internationale Projektumsetzung. Als ehemaliger Geschäftsführer von Steyr Arms war er maßgeblich an der internationalen Positionierung und Weiterentwicklung des Unternehmens beteiligt.

Die RocFortis Group unter der Führung von Stefan Embacher baut mit dieser Personalentscheidung ihre Position als international ausgerichtete Sicherheits- und Defence-Gruppe weiter aus. Die Gruppe vereint Kompetenzen in den Bereichen Intelligence, physische Sicherheit, digitale Sicherheit, Defence-Projektentwicklung sowie strategische Beratung und ist zunehmend in komplexe sicherheits- und verteidigungspolitische Vorhaben eingebunden.

Stefan Embacher, Vorstand der RocFortis Group, erklärt:

„Mit Oliver Bauer gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten mit tiefem Verständnis für die internationale Verteidigungsindustrie und operative Projektumsetzung. Seine Erfahrung und sein strategischer Zugang sind ein wesentlicher Baustein für den weiteren Ausbau unserer Defence-Aktivitäten auf globaler Ebene.“

Oliver Bauer ergänzt:

„Die RocFortis Group steht für einen modernen, integrierten Ansatz in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team internationale Projekte umzusetzen und die Defence-Struktur der Gruppe strategisch weiterzuentwickeln.“

Mit der Bestellung von Oliver Bauer zum Group Defence Director unterstreicht die RocFortis Group ihren Anspruch, Verteidigungs- und Sicherheitsprojekte ganzheitlich, international und auf höchstem professionellem Niveau umzusetzen.