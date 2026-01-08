  • 08.01.2026, 12:01:03
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Trauerfeier für die Brandopfer von Crans-Montana: „ORF III AKTUELL Spezial“ überträgt am 9. Jänner

Mit Wolfgang Geier, Bettina Prendergast und Reiner Reitsamer um 13.50 Uhr, auch auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Eine Woche nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana mit 40 Toten begeht die Schweiz am Freitag, dem 9. Jänner 2026, einen bundesweiten Trauertag. In einer großen Trauerfeier in der Nähe von Crans-Montana, für die sich auch der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Italiens Staatschef Sergio Mattarella angekündigt haben, werden die Familien der Todesopfer gemeinsam der Verstorbenen gedenken. ORF III überträgt den Gedenkakt in einer Ausgabe von „ORF III AKTUELL Spezial“ live und simultanübersetzt ab 13.50 Uhr. Reiner Reitsamer schaltet zu ORF-Schweiz-Korrespondentin Bettina Prendergast, geht mit ORF III-Chefkommentator Wolfgang Geier den Ursachen für das Unglück nach und widmet sich der Frage, wie die Überlebenden und die Hinterbliebenen mit dem Trauma eines solchen Unglücks umgehen können.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

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