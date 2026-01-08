St. Josef Krankenhaus Wien freut sich über 4.272 Babys im Jahr 2025

Wien (OTS) -

Im Jahr 2025 wurden im St. Josef Krankenhaus Wien 4.229 Geburten betreut, davon waren 43 Zwillingsgeburten. Insgesamt kamen damit im Vorjahr 4.272 Babys im Ordensspital im 13. Wiener Gemeindebezirk zur Welt – mehr als in jedem anderen österreichischen Krankenhaus.

„Das Team unseres Eltern-Kind-Zentrums hat im vergangenen Jahr wieder Großartiges geleistet. Dafür möchte ich mich bei allen Ärztinnen und Ärzten, Hebammen und Pflegekräften bedanken“, sagt Primarius Dr. Andreas Brandstetter, Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Neben der großen Geburtshilfe gehört zum Eltern-Kind-Zentrum auch eine Kinderabteilung mit Neonatologie.

Die Geburtsstatistik im Detail

2025 wurden im St. Josef Krankenhaus Wien 4.229 Geburten betreut, davon waren 43 Zwillingsgeburten. Insgesamt kamen somit 4.272 Babys zur Welt, 2.197 Buben (51 %) und 2.075 Mädchen (49 %). Während bei den Buben „Noah“ der beliebteste Name war, führte bei den Mädchen „Emma" die Liste der häufigsten Namen im Jahr 2025 an. Das Durchschnittsgewicht der Babys, die im St. Josef Krankenhaus Wien zur Welt kamen, lag bei 3.388 Gramm, die durchschnittliche Größe bei 51 Zentimeter. Das schwerste Baby hatte 5.110 Gramm; das leichteste Kind brachte 985 Gramm auf die Waage. Im Schnitt wurden 2025 im St. Josef Krankenhaus Wien 11,6 Geburten pro Tag betreut. Am errechneten Geburtstermin kamen nur fünf Prozent aller Kinder zur Welt. Die Kaiserschnittrate lag – trotz der Größe der Abteilung und der Betreuung von Risikogeburten – bei 30 Prozent. Zum Vergleich: 2024 kamen laut Statistik Austria österreichweit 32,5 Prozent aller Babys per Kaiserschnitt zur Welt.

Die Philosophie: möglichst natürlich

Bekannt ist das Ordensspital vor allem für seinen Fokus auf eine möglichst natürliche Geburt, immer verbunden mit dem Sicherheitsnetz der modernen Medizin. Ein wesentliches Element ist dabei die hebammengeleitete Geburt: Solange alles unauffällig verläuft und die medizinischen Parameter normal sind, werden die Frauen von einer Hebamme betreut. „Das erfahrene und gut ausgebildete Ärzteteam wird in der Regel nur dann hinzugezogen, wenn es Probleme bei der Geburt gibt oder die Frau es ausdrücklich wünscht“, so Primarius Andreas Brandstetter, der die Abteilung seit 1996 leitet. Er hat wie kein anderer die Philosophie des Hauses geprägt und geht mit Ende Februar 2026 in den verdienten Ruhestand.

Leistungen über die Geburtshilfe hinaus

Im St. Josef Krankenhaus Wien werden seit 1935 Kinder geboren – durch die Integration der Geburtshilfe des Göttlicher Heiland Krankenhauses im Jahr 2019 konnte das Angebot nochmals erweitert werden. Doch die Geburtshilfe endet nicht im Kreißzimmer: Mit einer eigenen Kinderabteilung samt Neonatologie bietet das Haus für Frühgeborene und kranke Neugeborene ein zusätzliches Sicherheitsnetz. Im Mittelpunkt steht dabei die familienzentrierte Betreuung, bei der die Eltern frühzeitig in die Pflege ihrer Kinder einbezogen werden. Ähnliches gilt für das Konzept des Rooming-in auf den beiden Wochenbettstationen. Um den intensiven Kontakt zwischen Mutter und Kind von Geburt an zu fördern, sind sie Tag und Nacht beisammen; die Mutter übernimmt – unterstützt durch Pflegekräfte und Hebammen – von Anfang an die Verantwortung für ihr Baby. Die Einrichtung YoungMum wiederum bietet Frauen unter 20 Jahren eine umfassende, kostenlose Begleitung während der Schwangerschaft bis zum ersten Geburtstag des Kindes. Besonders ist auch das Angebot der perinatalen Palliativbetreuung. Ein interdisziplinäres Team begleitet Familien, deren Kind aufgrund einer unheilbaren Erkrankung vor, während oder nach der Geburt sterben wird.