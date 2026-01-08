BELVEDERE: Erfolgreichstes Jahr 2025 und Programm-Highlights 2026

Wien (OTS) -

Nach dem erfolgreichsten Jahr seiner Geschichte blickt das Belvedere auf 2026: An seinen drei Standorten präsentiert das Museum insgesamt 14 neue Ausstellungen, die ein breites Spektrum historischer und zeitgenössischer künstlerischer Positionen eröffnen.

Generaldirektorin Stella Rollig: Zu den Höhepunkten im Unteren Belvedere zählen Ausstellungen zu Ferdinand Georg Waldmüller, Anni Albers, Erna Rosenstein und Erika Giovanna Klien. Im Belvedere 21 prägen zwei große Themenausstellungen das Jahr: Stellprobe rückt ab Juni die Neuerwerbungen der vergangenen Dekade ins Zentrum und zeigt, wie sich die Sammlung weiterentwickelt, während Feminist Futures Forever ab November vergangene und gegenwärtige feministische Perspektiven zusammenführt und in visionäre Zukunftsbilder übersetzt.

Im UNTEREN BELVEDERE beleuchtet die Ausstellung Ferdinand Georg Waldmüller. Nach der Natur gemalt (27.2.–14.6.2026) die Landschaftsmalerei des Biedermeiermeisters im europäischen Kontext. Anni Albers. Constructing Textiles (30.4.–16.8.2026) ist die erste umfassende Präsentation der bedeutenden Künstlerin in Österreich. Mit Erna Rosenstein (3.7.2026–10.1.2027) folgt eine Schau zum vielgestaltigen Werk der zentralen Protagonistin der polnischen Nachkriegsavantgarde. Erika Giovanna Klien (18.9.2026–31.1.2027) ist der herausragenden Vertreterin des Wiener Kinetismus gewidmet.

Im OBEREN BELVEDERE untersucht die Reihe IM BLICK zwei Arbeiten von Johann Baptist Lampi d. Ä. und seinem Sohn Johann Baptist Lampi d. J. (13.5.–11.10.2026), deren Bedeutungsgeschichte durch Übermalungen bisher im Verborgenen gelegen war. Die Serie CARLONE CONTEMPORARY bringt Werke von herman de vries (26.3.–13.9.2026) und Asta Gröting (ab 24.9.2026) in den barocken Kontext.

Das BELVEDERE 21 startet mit Sandra Mujinga. Skin to Skin (29.1.–31.5.2026) ins neue Jahr. Die eindrucksvolle Installation wird von den charakteristischen riesenhaften Figuren der norwegischen Künstlerin beherrscht. Es folgen eine große Werkschau zur feministischen Malerei der US-amerikanischen Künstlerin Sue Williams (20.2.–7.6.2026) sowie die Ausstellung Friedl Kubelka / vom Gröller. Nicht daheim und doch zu Hause (13.2.–7.6.2026), die erstmals das zeichnerische und malerische Werk der einflussreichen österreichischen Künstlerin präsentiert. Mit Miao Ying. Come, Sit, Stay (26.6.–4.10.2026) rücken Fragen zu KI und künstlerischer Autor*innenschaft ins Zentrum, während die groß angelegte Ausstellung Stellprobe (26.6.–4.10.2026) die Sammlungszugänge der letzten Dekade vereint – in einem von Heimo Zobernig entwickelten Präsentationsformat. Im Herbst findet zum sechsten Mal das Medienkunstfestival Civa (ab 13.11.2026) im Belvedere 21 statt – mit Ausstellung, Diskursen, Film und Performance. Den Abschluss des Jahres bildet die Schau Feminist Futures Forever (5.11.2026–7.3.2027), die ausgehend von der Ausstellung Kunst mit Eigen-Sinn (1985) internationale und intergenerationelle feministische Positionen in Dialog setzt.

Das Ausstellungsprogramm wird von zahlreichen Publikationen, Veranstaltungen, Workshops und partizipativen Projekten sowie von kostenlosen Kunstvermittlungsangeboten speziell für das Wiener Publikum begleitet.

Zugleich erweitert das Belvedere kontinuierlich seine Sammlung: Im Jahr 2025 gelang dies mit zwei umfangreichen Konvoluten zur österreichischen Gegenwartskunst. Darunter befinden sich Werke aus dem Nachlass von Alfons Schilling sowie dem Vorlass von Maria Hahnenkamp. Die Sammlung wurde zudem durch zahlreiche Ankäufe und Schenkungen bedeutender Künstler*innen ergänzt.

Mit den Belvedere Games bringt das Museum seine Inhalte auch in den digitalen Raum und erschließt neue spielerische Zugänge zur Sammlung – im Museum, im Schlossgarten und online. Damit erreicht es insbesondere ein junges, internationales Publikum.

ERFOLGREICHSTES JAHR 2025 UND AUSBLICK AUF GROSSPROJEKTE

Mit rund 1,6 Millionen Besucher*innen verzeichnete das Obere Belvedere im Jahr 2025 einen neuen Rekord und bleibt mit großem Abstand das meistbesuchte Kunstmuseum Österreichs. Seit 2016 hat sich die Zahl der Besucher*innen damit verdoppelt. Über alle drei Standorte – Oberes und Unteres Belvedere sowie Belvedere 21 – wurde erstmals die Marke von zwei Millionen Besucher*innen überschritten.

Wir freuen uns, dass wir 2025 rund 9 Prozent mehr Besucher*innen begrüßen durften als im Vorjahr – so viele wie nie zuvor , erklärt Wolfgang Bergmann, wirtschaftlicher Geschäftsführer des Belvedere. Um die Aufenthaltsqualität langfristig sicherzustellen, ist die rasche Umsetzung des Visitor Centers von zentraler Bedeutung.

Die Vorbereitungsarbeiten für das Visitor Center laufen mit Hochdruck, mit dem Ziel, im Jahr 2027 mit dem Bau zu beginnen. Derzeit finden Widmungsverfahren sowie technische Voruntersuchungen statt. Der Rohbau von Salzburg Museum NEU und Belvedere Salzburg soll bis Sommer 2026 abgeschlossen sein; die Eröffnung ist für Herbst 2027 geplant.

Die Pressemappe und hochauflösende Pressebilder stehen HIER zum Download zur Verfügung.