  • 08.01.2026, 10:49:02
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  • OTS0047

KORREKTUR OTS0034: Aviso PK Grüne Wien 12.1.2026: Wien steuert auf Wohnungsknappheit zu

Richtig muss es heißen: Montag 12.1., 11:00 Uhr (nicht Dienstag).

Wien (OTS) - 

Thema: Die Grünen Wien starten mit dem Thema leistbares Wohnen ins neue Jahr. Der Grüne Sonderlandtag „Wien braucht mehr leistbaren Wohnungsneubau“ findet am Dienstag, den 13. Jänner statt. Seit Rot-Pink regiert, gibt es in Wien einen alarmierenden Rückgang beim sozialen Wohnbau. Die Stadtregierung sorgt weder für ausreichend leistbaren Wohnungsneubau noch für die Mobilisierung ungenutzter, bestehender Wohnungen.

Pressekonferenz zur drohenden Wohnungsknappheit in Wien mit:
Peter Kraus, Parteivorsitzender der Grünen Wien
Georg Prack, Klubobmann der Grünen Wien

Zeit: Montag, 12. Jänner 2026, 11:00 Uhr
Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

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