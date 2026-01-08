  • 08.01.2026, 09:32:33
  • /
  • OTS0021

Handball-Comics mit Juri Knorr und Andraes Wolff im Micky Maus Magazin!

Cover Micky Maus Magazin 03 2026 // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8146 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Berlin (OTS) - 

Pünktlich zur Europameisterschaft wird auch Entenhausen vom Handballfieber erfasst. Für zwei Comic-Geschichten haben sich gleich mehrere Handball-Nationalspieler duckifizieren lassen. So wurden Juri Knorr und Andreas Wolff in Comic-Figuren verwandelt. Gemeinsam weihen sie Donald Duck in die Geheimnisse des Sieben-meterwurfs ein. Worauf kommt es an, wenn der Werfer sich im Duell dem Torwart stellt?

Außerdem erzählen Juri Knorr und Andreas Wolff in einem Interview darüber, wie sie als Kinder zum Handball kamen, dass Juri schon zu jener Zeit gerne Comics aus Entenhausen las, und was Andreas Wolff über Donalds Wurfversuch beim Siebenmeter zu erzählen hat.

In einem zweiten Comic treten neben Juri Knorr auch der Däne Mathias Gidsel, der Norweger Magnus Rød und der Schwede Jim Gottfridsson als "Duckifizierungen" auf und stellen sich in einer turbulenten Handball-Geschichte den Panzerknackern, die sich als Filmteam ausgeben.

Die besondere Zusammenarbeit betont der verantwortliche Redakteur Johannes Kanty: "Diese Ausgabe verbindet die Welt des Sports mit ihren Werten wie Teamgeist und Spielspaß mit der Freude am Lesen. Es ist wunderbar, dass wir dafür Spitzensportler wie Juri Knorr und Andreas Wolff gewinnen konnten und drücken dem deutschen Team für die EM die Daumen."

Das Micky Maus Magazin Nr. 03/2026 erscheint am 16. Januar 2026 mit einem Farbwechsel-Chamäleon als Extra zum Preis von EUR 5,99 im Handel.

Für die Vermarktung der Micky Maus ist die interne Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: [email protected].

Rückfragen & Kontakt

Anja Adam
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Egmont Ehapa Media GmbH
Egmont Verlagsgesellschaften mbH
Mobil: +49 (0)16097416569
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Cover Micky Maus Magazin 03 2026 // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/8146 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 813.66KB]

Egmont Ehapa Media GmbH

Rückfragen & Kontakt

Anja Adam
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
i.A. Egmont Ehapa Media GmbH
Egmont Verlagsgesellschaften mbH
Mobil: +49 (0)16097416569
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright