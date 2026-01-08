WIFI Wien lädt zu den Online Infotagen: 70 kostenlose Online-Veranstaltungen zur beruflichen und persönlichen Weiterbildung

Wien (OTS) -

Von 19. bis 22. Jänner 2026 lädt das WIFI Wien zu den WIFI Online Infotagen unter www.wifiwien.at/online-infotage. An vier Tagen, jeweils von 15:00 bis 20:00 Uhr, erhalten Interessierte in 70 Online-Live-Infoveranstaltungen kompakte Informationen zu aktuellen Aus- und Weiterbildungsangeboten – flexibel nach persönlichen Interessen, umfassend und kostenlos. Bildungsexperten und Kursleiter stehen für individuelle Beratungsgespräche zur Verfügung, um den passenden Kurs für den nächsten Karriereschritt zu finden.

„Das Lernen von morgen ist hybrid, digital unterstützt und stark vernetzt. Es geht darum, neue Möglichkeiten zu entdecken, schneller und gezielter Wissen aufzubauen und erfolgreich umzusetzen. Das WIFI Wien ist ein starker Bildungspartner, der Tradition mit der nötigen Innovation verbindet“, sagt Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI Wien der Wirtschaftskammer Wien.

Zukunftsthemen Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit

Digitale Kompetenzen und der gekonnte Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) werden für Unternehmen und Beschäftigte immer wichtiger. Hier setzt das WIFI Wien mit praxisnahen Weiterbildungsangeboten an, die Menschen in allen Karrierephasen fit für das digitale Zeitalter machen. Parallel zur Digitalisierung rücken aber auch Nachhaltigkeit und Gesundheitskompetenz stärker in den Fokus.

Das WIFI Wien bereitet Fach- und Führungskräfte mit spezialisierten Lehrgängen vor:

Der Lehrgang „Certified Sustainability Expert (CSE)“ https://wifiwien.at/43581X unterstützt Unternehmen dabei, nachhaltige Strategien umzusetzen und regulatorische Anforderungen mit unternehmerischer Verantwortung zu verbinden.

Ergänzend dazu fördert das WIFI Wien die persönliche Entwicklung und Gesundheitskompetenz im Sinne der psychischen Gesundheit, etwa mit der Ausbildung zum psychosozialen Berater (LSB). https://wifiwien.at/60511X

Fachkräftesicherung in zentralen Branchen

Der Fachkräftemangel bleibt eine der großen Herausforderungen für Wiens Betriebe. „Unser Programm sichert auch im kommenden Jahr die Qualifikation von Fachkräften in zentralen Branchen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Nachwuchssicherung für unsere Wiener Betriebe“, so Faymann.

Im Mittelpunkt stehen Ausbildungen und Prüfungsvorbereitungen für handwerkliche und technische Berufe, darunter:

„Unsere Angebote richten sich an Fachkräfte, die Verantwortung übernehmen, Betriebe führen und den Wirtschaftsstandort mitgestalten wollen“, betont Faymann.

Flexible Kursformate für jede Lebenssituation

Damit Weiterbildung mit Beruf, Familie und anderen Verpflichtungen vereinbar bleibt, bietet das WIFI Wien flexible Kursformate:

Präsenzkurse am wko campus wien

Live-Online-Trainings im virtuellen Kursraum

eLearning-Angebote zum zeit- und ortsunabhängigen Lernen

Hybride Formate, die Präsenz und Online-Lernen kombinieren

Über die WIFI-Lernplattform stehen vertiefende Materialien, digitale Tools und Lernfortschrittsübersichten zur Verfügung. Mit dem persönlichen myWIFI-Account behalten Teilnehmer ihre Kurse, Daten und Unterlagen jederzeit im Blick.

Vier Tage – 70 Live-Infotermine

Im Rahmen der WIFI Online Infotage 2026 erwartet Bildungsinteressierte ein kompaktes Servicepaket rund um Aus- und Weiterbildung, Berufsorientierung und Fördermöglichkeiten:

WANN: 19. bis 22. Jänner 2026, jeweils 15:00 bis 20:00 Uhr

WO: www.wifiwien.at/online-infotage

PROGRAMM:

70 Online-Live-Infotermine zur Aus- und Weiterbildung: Zu fixen Terminen können Interessierte live im virtuellen Klassenraum dabei sein, Trainer kennenlernen, Fragen stellen und das für sie passende Kursangebot finden. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt über persönliche Zugangsdaten, die nach der Anmeldung per E-Mail versendet werden.

Zu fixen Terminen können Interessierte live im virtuellen Klassenraum dabei sein, Trainer kennenlernen, Fragen stellen und das für sie passende Kursangebot finden. Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt über persönliche Zugangsdaten, die nach der Anmeldung per E-Mail versendet werden. Bildungs- und Förderberatung: Berater des WIFI Wien geben einen kompakten Überblick über aktuelle Förderungen in der Aus- und Weiterbildung. Je nach Förderschwerpunkt unterstützen Institutionen wie AMS, der Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds waff und weitere Partner Lehrlinge, Arbeitssuchende, Personen in Kurzarbeit, Wiedereinsteiger, Unternehmen und Beschäftigte bei ihrer Qualifizierung.

Berater des WIFI Wien geben einen kompakten Überblick über aktuelle Förderungen in der Aus- und Weiterbildung. Je nach Förderschwerpunkt unterstützen Institutionen wie AMS, der Wiener Arbeitnehmer:innen Förderungsfonds waff und weitere Partner Lehrlinge, Arbeitssuchende, Personen in Kurzarbeit, Wiedereinsteiger, Unternehmen und Beschäftigte bei ihrer Qualifizierung. Berufsorientierung und Neuorientierung: Das Berufsinformationszentrum der Wiener Wirtschaft (BiWi) bietet Bildungs- und Berufsberatung, informiert über Potenzialanalysen und gibt praxisnahe Tipps für aussagekräftige Bewerbungen.

WIFI Wien – Lernen von den Besten

Mit jährlich über 60.000 Teilnehmern in rund 4.500 Veranstaltungen zählt das WIFI Wien zu den größten privaten Bildungsanbietern Österreichs. Das Kursangebot reicht von A wie Außenhandel bis Z wie Zerspanungstechnik und deckt alle Sparten der Wirtschaft ab. Die Kurse zeichnen sich durch flexible Formate, hohe Qualitätsstandards, unmittelbare Nähe zu Wirtschaft und Gesellschaft sowie starken Praxisbezug aus.