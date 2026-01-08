Analyse: Medienpräsenz österreichischer Politikerinnen und Politiker im Dezember 2025

Wien (OTS) -

Das APA-Comm Politik-Ranking untersucht monatlich die Berichterstattung von 13 österreichischen Tageszeitungen und analysiert, welche Politikerinnen und Politiker Österreichs die höchste mediale Präsenz aufweisen. Für Dezember 2025 weist die Analyse Christian Stocker (ÖVP) mit 453 Medienbeiträgen als den medial präsentesten Politiker des Landes aus. Es folgen Andreas Babler (SPÖ) mit 288 und Markus Marterbauer (SPÖ) mit 219 Beiträgen. Zu Herbert Kickl (FPÖ) waren insgesamt 207 Medienbeiträge zu verzeichnen, zu Sepp Schellhorn (NEOS) 185.

Das Ranking der Top-20-Akteurinnen und -Akteure für Dezember 2025 ist unter www.ots.at/politikranking abrufbar. Es wurde von APA-Comm auf Basis der Anzahl von Beiträgen mit namentlicher Erwähnung von Politikerinnen und Politikern in 13 österreichischen Tageszeitungen für den Zeitraum von 1. bis 31. Dezember 2025 erstellt.

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