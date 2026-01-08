Willkommen zum Infotag der bafep21 - Elementarpädagogik erleben & kennenlernen

Wien (OTS) -

Am 16.01.2026 öffnet die bafep21 – die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Stadt Wien – in der Patrizigasse 2, in Floridsdorf ihre Türen für alle, die beruflich in den Kindergarten einsteigen möchten. Von 14–18 Uhr können Besucher*innen die Schule im Rahmen von Führungen entdecken, an spannenden Vorträgen teilnehmen und in persönlichen Gesprächen mit Studierenden und Lehrenden mehr über die Ausbildungen an der bafep21 erfahren.

„Nutzen Sie diese Chance, um die bafep21 kennenzulernen und einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten für Erwachsene zu bekommen. Gleichzeitig erfahren Sie aus erster Hand, Details über den Berufsalltag in Kindergärten der Stadt Wien“, meint Karin Broukal, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Kindergärten. „Der Infotag ist die ideale Möglichkeit mehr über unser neues innovatives Ausbildungskonzept zu erfahren sowie mit Lehrenden und Studierenden direkt ins Gespräch zu kommen. 2026 übersiedeln wir in einen modernen Neubau, der direkt an unsere jetzige Schule anschließt. Obwohl dieser aktuell noch nicht zugänglich ist, erhalten Interessierte bereits jetzt spannende Einblicke ins neue Gebäude und zukünftige Ausbildungsmöglichkeiten“ freut sich Nicole Kalteis, Direktorin der bafep21.

Die bafep21 ist Österreichs größte BAfEP, hat ihren Schwerpunkt in der Erwachsenenbildung und bietet praxisnahe Ausbildungen an. Von Beginn an sammeln die angehenden Elementar- und Assistenzpädagog*innen praktische Erfahrungen im Kindergarten. So können sie ihr theoretisches Wissen sofort anwenden und praktische Erfahrungen in die theoretische Ausbildung einbringen.

Finanzielle Unterstützung für den beruflichen Quereinstieg

Am Infotag werden alle Ausbildungsangebote für Erwachsene vorgestellt. Für Menschen mit Matura, Studienberechtigungsprüfung oder Berufsreifeprüfung im Kolleg CHANGE und für alle ohne diese formalen Abschlüsse in der Schule für Assistenzpädagog*innen.

Beide Ausbildungen werden vom waff und AMS finanziell unterstützt. Expert*innen vom waff, AMS der VHS und der Personalvertretung sind direkt vor Ort und informieren persönlich über die verschiedenen Fördermöglichkeiten für einen Quereinstieg sowie das Gehalt.

Das Kolleg „CHANGE“ ist eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Elementarpädagogin bzw. zum Elementarpädagogen. In den ersten zwei Semestern werden die Studierenden durch das AMS und den waff unterstützt. Ab dem dritten Semester ist die Ausbildung dual. Sie arbeiten an zwei Tagen pro Woche in einem Stadt Wien Kindergarten und verdienen dabei bereits mehr als 2.200 Euro brutto pro Monat.

Die Schule für Assistenzpädagog*innen bietet Menschen ohne Matura, Studienberechtigungsprüfung oder Berufsreifeprüfung die Chance im Kindergarten zu arbeiten und den Bildungsalltag der Kinder aktiv mitzugestalten. Während der gesamten Ausbildungszeit erhalten die Studierenden finanzielle Unterstützung durch das AMS und den waff.

Die Ausbildungen an der bafep21 richten sich besonders an Menschen mit Sprachenvielfalt und sehr guten Deutschkenntnissen sowie an kommunikative Personen, die Kinder und ihre Lernprozesse aktiv begleiten und mitgestalten möchten. Menschen mit beruflichen Veränderungswunsch, Wiedereinsteiger*innen und Arbeitssuchende finden in der bafep21 Angebote für einen neuen sinnstiftenden Job.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Stadt Wien – Kindergärten unter: bafep21