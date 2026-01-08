- 08.01.2026, 08:08:02
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- OTS0003
Termine am 8. Jänner in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
14.00 Uhr, Öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses (1., Rathaus, Top 319)
(Schluss)
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