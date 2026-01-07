Österreichische Lotterien feierten 43 Millionär:innen

Wien (OTS) -

Das war 2025: 485 Hochgewinne, 43 Glücksspiel-Millionäre, ein EuroMillionen Rekordgewinn für die Geschichtsbücher, „Glücksmonat“ Dezember und „sechs Richtige“, die – mit Augenzwinkern – das Jahr charakterisieren

Noch hatte jedes Jahr bei den Österreichischen Lotterien etwas Besonderes, etwas Einzigartiges. So auch 2025. Dabei kam die Einzigartigkeit diesmal aus dem Online-Bereich: Kurz, nachdem der win2day-Jackpot – erstmals – die Millionengrenze überschritten hatte, wurde er Mitte Dezember auch schon gewonnen. Ein:e User:in knackte ihn mit zwei Euro Einsatz und gewann exakt 1.056.156,08 Euro. Es war dies der höchste jemals erzielte Jackpot-Gewinn bei einem win2day-Slotgame.

Den ersten rot-weiß-roten Knalleffekt gab es schon Ende März, und der ist für ein Kapitel in den Glücksspiel-Geschichtsbüchern – mit dem Titel: „Mehr geht nicht“ – gut: Ein:e win2day-User:in gewann bei EuroMillionen mit den „5 plus 2 Richtigen“ den Maximalbetrag von 250 Millionen Euro und übernahm die Spitze in der europäischen Rangliste der höchsten Glücksspiel-Gewinne. Er bzw. sie bestand ausdrücklich darauf, dass weder das Geschlecht noch das Bundesland, in dem er bzw. sie zu Hause ist, genannt werden.

Insgesamt 485 Spielteilnehmer:innen durften sich im Vorjahr über einen Hochgewinn (also über zumindest 100.000 Euro) freuen, 43 von ihnen erzielten gar einen Gewinn in Millionenhöhe. Neben dem erwähnten 250-Millionen-Euro-Gewinn wären noch die 9,7 Millionen Euro zu erwähnen, die ein Oberösterreicher mit seinem Solo-Sechser nach einem Siebenfachjackpot Ende August gewonnen hat.

Die „etwas anderen ,sechs Richtigen‘“

Mit folgenden 6 Zahlen (und einer Zusatzzahl) aus der Lotto-Welt kann das Lotterien-Jahr 2025 charakterisiert werden:

1 – Platz eins in der Liste der höchsten EuroMillionen-Gewinne für eine:n win2day-User:in, der bzw. die mit 250 Millionen Euro den Maximalbetrag gewonnen hat

9 – Alle neun Bundesländer verzeichneten zumindest einen Millionengewinn

10 – Spielteilnehmer:innen verließen als Hochgewinner eine Trafik oder andere Annahmestelle, weil sie 100.000 Euro oder mehr bei Rubbellos aufgerubbelt oder beim Brieflos aufgerissen haben

27 – diese Zahl war Fortunas absoluter Liebling. Sie wurde 30 mal bei „6 aus 45“ gezogen, und damit siebenmal öfter als der erste Verfolger

37 – die Zahl mit der absolut längsten Durststrecke: Nach der Ziehung vom 4. Mai vergingen 69 Runden, ohne dass die 37 Bestandteil der „sechs Richtigen“ war, ehe sie am 23. November wieder gezogen wurde. Eine derartig lange Durststrecke hatte es seit Einführung von Lotto noch nicht gegeben

43 – Anzahl der Spielteilnehmer:innen, die durch Spiele der Österreichischen Lotterien im Jahr 2025 zu Millionär:innen geworden sind

Zusatzzahl 16 – So oft, nämlich 16 mal – und damit so oft wie noch in keinem Jahr zuvor – wurde ein Slotgame- bzw. Video-Poker-Jackpot mit einer sechsstelligen (bzw. einmal sogar siebenstelligen) Gewinnsumme auf der Spieleseite win2day gewonnen.

Das Beste zum Schluss: Dezember als „Glücksmonat“

Unterzieht man die einzelnen Monate (unter Außerachtlassung der „Österreich Super Bonus“ Runden bei EuroMillionen, in denen im Jänner und im November jeweils auf einen Schlag 50 Gewinne zu je 100.000 Euro gezogen wurden) einer Glücks-Analyse, dann erwies sich der Dezember sowohl, was Hochgewinne, als auch Millionäre betrifft, als Glücksmonat. 46 Spielteilnehmer:innen, und damit so viele wie in keinem anderen Monat, gewannen 100.000 Euro oder mehr. Sechs von ihnen erzielten gar einen Millionengewinn; auch im Oktober kürten sich sechs Spielteilnehmer:innen zum Glücksspiel-Millionär.

Hochgewinn-Statistik nach Bundesländern: Vorarlberg im „Lotto Hoch“

Die Frage nach dem „glücklichsten Bundesland“ ist eine nicht eindeutig zu beantwortende; das Ergebnis ist je nach Betrachtungsweise unterschiedlich: Nach dem höchsten Gewinn (abgesehen der über win2day erzielten 250 Mio. Euro) bzw. auch nach der Anzahl der Millionäre wäre es Oberösterreich mit sieben; nach der Anzahl der Hochgewinne wäre es Wien mit 79. Betrachtet man die Anzahl der Hochgewinne und der Millionäre in Relation zur Anzahl der Bevölkerung, so ist Vorarlberg als zweitkleinstes Bundesland mit seinen 26 Hochgewinnern (inklusive fünf Sechser-Millionären und einem EuroMillionen-Millionengewinn) das mit Abstand erfolgreichste.

Nicht außer Acht lassen darf man auch die Tatsache, dass 102 der 485 Hochgewinne (und damit rund ein Fünftel) online via win2day erzielt wurden und keinem Bundesland zugeordnet werden können.

In Wien wurden 79 Hochgewinne erzielt:

39 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

16 bei Joker;

12 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 6 Sechser, davon 5 in Millionenhöhe);

6 in der Klassenlotterie;

2 bei LottoPlus;

2 bei Toto;

1 bei Brieflos;

1 bei Lotto Sonderpromotion.

Der Höchstgewinn betrug 6,9 Millionen Euro und wurde am 14. Februar mit einem Solo-Sechser nach einem Fünffachjackpot erzielt.

In Niederösterreich wurden 65 Hochgewinne erzielt:

29 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

17 bei Joker;

9 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 5 Sechser, alle in Millionenhöhe);

4 bei LottoPlus;

4 in der Klassenlotterie;

1 bei Brieflos;

1 bei Rubbellos.

Der Höchstgewinn betrug 4,7 Millionen Euro und wurde am 10. September mit einem Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot erzielt.

Im Burgenland wurden 22 Hochgewinne erzielt:

7 bei Joker;

6 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 4 Sechser, davon 3 in Millionenhöhe);

5 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

1 bei LottoPlus;

1 in der Klassenlotterie;

1 bei Rubbellos;

1 bei Lotto Sonderpromotion.

Der Höchstgewinn betrug 7,8 Millionen Euro und wurde am 1. Oktober mit einem Solo-Sechser nach einem Sechsfachjackpot erzielt.

In Oberösterreich wurden 50 Hochgewinne erzielt:

21 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

10 bei Joker;

8 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 6 Sechser, davon 5 in Millionenhöhe);

3 in der Klassenlotterie;

4 bei LottoPlus (davon 1 in Millionenhöhe);

2 bei Rubbellos;

1 bei Toto;

1 bei Lotto Sonderpromotion (in Millionenhöhe).

Der Höchstgewinn betrug 9,7 Millionen Euro und wurde am 27. August mit einem Solo-Sechser nach einem Siebenfachjackpot erzielt.

In Salzburg wurden 24 Hochgewinne erzielt:

12 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

4 bei Lotto „6 aus 45“ (alles Sechser in Millionenhöhe);

3 bei Joker;

2 in der Klassenlotterie;

2 bei Rubbellos;

1 bei LottoPlus.

Der Höchstgewinn betrug 4,7 Millionen Euro und wurde am 14. Mai mit einem Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot erzielt.

In Tirol wurden 25 Hochgewinne erzielt:

11 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus, 1 in Millionenhöhe);

7 bei Joker;

3 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 1 Sechser in Millionenhöhe);

2 bei LottoPlus;

2 in der Klassenlotterie.

Der Höchstgewinn betrug 4,5 Millionen Euro und wurde am 6. Juli mit einem Solo-Sechser nach einem Sechsfachjackpot erzielt.

In Vorarlberg wurden 26 Hochgewinne erzielt:

11 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus, 1 in Millionenhöhe);

10 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 6 Sechser, davon 5 in Millionenhöhe);

5 bei Joker.

Der Höchstgewinn betrug 8,3 Millionen Euro und wurde am 6. Juli mit einem Solo-Sechser nach einem Sechsfachjackpot erzielt.

In der Steiermark wurden 64 Hochgewinne erzielt:

37 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

8 bei Joker;

7 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 3 Sechser, davon 1 in Millionenhöhe);

4 bei LottoPlus;

3 bei Bingo;

2 in der Klassenlotterie;

1 bei Brieflos;

1 bei Rubbellos;

1 bei Lotto Sonderpromotion.

Der Höchstgewinn betrug 5,2 Millionen Euro und wurde am 1. Juni mit einem Solo-Sechser nach einem Vierfachjackpot erzielt.

In Kärnten wurden 28 Hochgewinne erzielt:

12 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus);

7 bei Joker;

7 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 5 Sechser, davon 4 in Millionenhöhe);

1 bei LottoPlus;

1 in der Klassenlotterie.

Der Höchstgewinn betrug 3,1 Millionen Euro und wurde am 10. März mit einem Solo-Sechser nach einem Dreifachjackpot erzielt.

Über win2day bzw. die Lotterien App wurden 102 Hochgewinne erzielt:

42 bei EuroMillionen (inkl. ÖsterreichBonus, 1 in Millionenhöhe);

21 bei Joker;

16 bei LottoPlus (davon 1 in Millionenhöhe);

5 in der Klassenlotterie;

4 bei Lotto „6 aus 45“ (davon 3 Sechser, alle in Millionenhöhe);

3 bei Toto;

1 bei Bingo;

1 bei Lotto Sonderpromotion;

16 bei Slotgame- bzw. Video-Poker-Jackpots (davon 1 in Millionenhöhe).

Der Höchstgewinn betrug 250 Millionen Euro und wurde am 28. März mit einem Europot-Sologewinn erzielt.

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