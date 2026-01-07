  • 07.01.2026, 14:04:02
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FPÖ-Fiedler: „Bewegung im Bildungssystem bestätigt freiheitliche Linie“

Und Tschüss „inter“ und „divers“: Nur noch 2 Geschlechter auf Anmeldeformularen

Sankt Pölten (OTS) - 

"Dass es endlich in mehreren zentralen Bereichen des österreichischen Bildungssystems zu Bewegung kommt, zeigt klar: Vernünftige Bildungspolitik wirkt, speziell dann, wenn die Interessen der österreichischen Kinder im Mittelpunkt stehen“, erklärte FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler am Mittwoch nach Medienberichten.

„Ohne ausreichende Deutschkenntnisse, klare Regeln und Leistungsorientierung kann Unterricht nicht funktionieren. Diese Realität wird nun anerkannt“, so Fiedler.

„Künftig werden bei Anmeldeformularen wieder nur zwei Geschlechter geführt. Die Zukunft unserer Heimat kennt zwei Geschlechter: Mann und Frau. Schule hat Wissen zu vermitteln und keine Gender-Ideologien“, begrüßt Fiedler die Abkehr von ideologischen Irrwegen.

Die FPÖ Niederösterreich werde darauf drängen, dass Reformen rasch und konsequent umgesetzt werden. „Unsere Kinder haben ein Recht auf ein funktionierendes Bildungssystem und nicht auf ideologische Symbolpolitik“, so Fiedler abschließend.

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