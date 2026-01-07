Eiweiß-Versorgung aus der Region: Vom Saatgut zum Protein der Zukunft

Korneuburg (OTS) -

Die regionale Eiweißversorgung gewinnt in Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft zunehmend an Bedeutung. Der RWA-Lagerhaus-Verbund leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Mit der Saatgut-Marke DIE SAAT, einem europaweiten Versuchswesen und modernen Züchtungskooperationen schafft er die Voraussetzungen, um Österreich mit hochwertigen Proteinkulturen zu versorgen. Vom Saatkorn über die Sortenentwicklung bis zur Verarbeitung entsteht eine lokale Wertschöpfungskette, die Ernährungssicherheit stärkt und Abhängigkeiten von Importen reduziert.

„ Die Zukunft der Proteinversorgung beginnt beim Saatgut “, sagt Florian Mayer, Bereichsleiter Saatgut in der RWA und Geschäftsführer der Saatgut-Marke der österreichischen Lagerhaus-Organisation DIE SAAT. „Wenn wir Sorten entwickeln, die sich an österreichische Standorte anpassen und gleichzeitig stabile Erträge und Eiweißgehalte liefern, stärken wir regionale Wertschöpfung und sichern die Versorgung für Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft.“ Faktum ist: „Die landwirtschaftliche Eiweißversorgung Europas befindet sich im Wandel“, so Mayer. „Wir sehen eine steigende Nachfrage nach Soja, Lupine und Ackerbohne, aber auch nach neuen Kulturarten, die in Europa noch wenig etabliert sind. Österreich liegt derzeit auf Platz vier der größten Sojaanbauflächen in Europa. Saatgut ist der Schlüssel, um diese Entwicklung nachhaltig zu gestalten.“

Über die Saatzucht Gleisdorf werden die Züchtung von Mais, Ölkürbis, Ackerbohne, Sojabohne, Körnerhirse, Käferbohne sowie von Zwischenfrüchten und die Produktion von Basissaatgut durchgeführt. In den letzten Jahren wurden die einzelnen Zuchtprogramme erweitert und den künftigen Marktanforderungen entsprechend angepasst.

Heimisches Saatgut: Versorgungssicherheit und Stabilität

Nachhaltige Strukturen schaffen die Basis, um klassische Lebensmittelrohstoffe und neue Proteinquellen gleichermaßen weiterzuentwickeln – von Ackerbohne über Braugerste bis hin zu Soja, Mais und Spezialkulturen.

Mit seiner Marke DIE SAAT und einer Gesamt-Produktionskapazität von 100.000 Tonnen Getreidesaatgut zählt der RWA-Lagerhaus-Verbund zu den führenden Saatgut-Anbietern in Österreich und Zentraleuropa.

25.000 ha Vermehrungsflächen in Zentraleuropa sichern regionale Produktion und kurze Wege.

95 Versuchsstandorte in Österreich und Europa liefern Daten, um Sorten für Klimaresilienz, Eiweißgehalt und Ertrag zu optimieren.

Rund 100 Verträge mit internationalen Züchtungspartnern ermöglichen ein breites Portfolio an Eiweiß-, Öl- und Getreidepflanzen

Zukunftsthema Agro-Proteine

Die gezielte Entwicklung agrarisch gewonnener Proteinquellen steht besonders im Fokus: Es sind Soja, Ackerbohne, Erbse und andere Eiweißpflanzen, die in Österreich auf wachsende Anbauflächen treffen. Rund 90.000 Hektar der österreichischen Ackerfläche sind derzeit zur Sojaproduktion da. Ziel ist es, Sorten zu entwickeln, die hohen Proteingehalt, Ertragsstabilität, regionale Anpassungsfähigkeit und Trockenheitsverträglichkeit vereinen.

Proteinnovation Discovery

Parallel zur Sortenentwicklung arbeitet das Agro Innovation Lab der RWA an neuen Lösungen für alternative Proteine. Start-ups entwickeln Verfahren zur Fermentation, Veredelung landwirtschaftlicher Nebenströme oder zur Herstellung vollständig neuer Proteinquellen wie Pilzmyzel oder Algenkulturen. Die aktuelle „Proteinnovation Discovery“ befasst sich mit genau diesem Thema: Rund um Innovationen zur Proteinversorgung der Zukunft werden Startups aus aller Welt eingeladen, ihre Lösungen für pflanzenbasierte, fermentative oder alternative Proteinquellen einzureichen.

Innovationsimpulse aus diesem Bereich ergänzen die praktische und wissenschaftliche Arbeit im Saatgutbereich. Denn: Die Proteinversorgung wird nicht allein mit einer Technologie gelöst. Züchtung, landwirtschaftliche Praxis, Verarbeitung und neue Technologien müssen hier ineinandergreifen. Genau diese Verbindung stärkt den Standort Österreich und macht regionale Proteine zur realen Alternative: „Wir denken Saatgut nicht nur als Rohstoff, sondern als Ursprung ganzer Wertschöpfungsnetzwerke“, so Florian Mayr. „Nur wenn wir vom Feld her denken, können wir die Proteinversorgung nachhaltig sichern.“

DIE SAAT

Mit der Marke DIE SAAT und einer Gesamt-Produktionskapazität von 100.000 Tonnen Getreidesaatgut zählt der RWA-Lagerhaus-Verbund zu den führenden Saatgut-Anbietern in Österreich und Zentraleuropa. DIE SAAT ist ein zentraler Partner für die Landwirtschaft in Österreich. Rund 100 Verträge mit internationalen Züchtungspartnern ermöglichen ein breites Portfolio an Eiweiß-, Öl- und Getreidepflanzen. Die Eigenmarke wächst seit Jahren stabil und steht für regionale Leistungsfähigkeit, Sortensicherheit und Praxisnähe.

Über RWA Raiffeisen Ware Austria:

Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich erbringt die RWA für diese ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern.