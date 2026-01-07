Neues Jahr, neuer Spaß ab 9. Jänner in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Neu, hochkarätig besetzt und voller Pointen – so beginnt das Jahr am Freitagabend, dem 9. Jänner 2026, ab 20.15 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON: „Das darf doch nicht wahr sein“ heißt es gleich zum Auftakt beim „Kabarettgipfel“, bei dem Eva Maria Marold, Omar Sarsam, Gernot Kulis, Martina Schwarzmann und Benedikt Mitmannsgruber zwischen Kreuzfahrt-Kuriositäten, Klangschalenreise, Navigationssystemen, WhatsApp-Unterhosen-Drama und Swingerclub für beste Unterhaltung sorgen. Thomas Mraz, Veronika Polly und Katharina Straßer eröffnen um 21.25 Uhr gemeinsam mit Gastgeber Clemens Maria Schreiner eine neue „Fakt oder Fake“-Staffel und beschäftigen sich mit „Eisstaberl-Domino“, KI und Mythen um Rothaarige. Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Paulus Bohl, Lydia Prenner-Kasper und Florian Scheuba stellen sich um 22.30 Uhr Oliver Baiers „Was gibt es Neues?“-Fragen rund um „Querfalter“, Spinnen im Krankenhaus und Hühnerfüße.

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Kabarettgipfel (20.15 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Wenn fünf Spitzenkräfte des Humors – diesmal unter dem Motto „Das darf doch nicht wahr sein“ – gemeinsam die Bühne entern, bleibt kein Auge trocken. Eva Maria Marold schippert auf der „Costa Dekadenzia“ durch Kreuzfahrt-Kuriositäten, Omar Sarsam führt das Publikum mit einer selbst gebrannten CD in die absurde Welt einer Klangschalenreise. Mit der KI und seinem Navigationssystem kämpft Gernot Kulis, stoppen kann ihn aber nur ein schätzfreudiger Polizist. Martina Schwarzmann plant mit der Frau Patschek den Weltuntergang zwischen Schulsommerfest und WhatsApp-Unterhosen-Drama und Benedikt Mitmannsgruber outet seine Witzeproduktion in Bangladesch, bevor er versehentlich mit Mama im Swingerclub landet. Begleitet von der grandiosen Kabarettgipfelband entsteht ein Abend voller Pointen, scharfer Beobachtungen und liebevoller Seitenhiebe auf den ganz normalen Wahnsinn des Lebens.

Fakt oder Fake (21.25 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

2026 startet gut – mit einer neuen Staffel von „Fakt oder Fake“: Clemens Maria Schreiner ist zurück und hat bei der Faktensuche prominente Schauspielerinnen und Schauspieler an seiner Seite: Katharina Straßer, Thomas Mraz und Veronika Polly stellen sich den ersten Fakten bzw. Fakes des neuen Jahres. Ob das berühmte „Eisstaberl-Domino“ wirklich so spektakulär funktioniert, wird genauso getestet wie ein Mythos, der besonders für die rothaarige Veronika Polly heikel ist: Spüren Rothaarige Schmerz stärker – und wirken Narkosemittel bei ihnen schwächer? Neu ist die Rubrik rund um künstliche Intelligenz. Und in dem Zusammenhang steht eine interessante Frage im Raum: Clemens Maria Schreiner gehört nicht zu den Unintelligentesten seiner Zunft, das ist bekannt. Aber spricht er tatsächlich akzentfrei Italienisch, Japanisch und Polnisch? Es wird auf jeden Fall humorvoll überlegt und dabei nicht nur viel gelacht, sondern ebenso viel gelernt – und das ist Fakt!

Was gibt es Neues? (22.30 Uhr, ORF 1, 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Oliver Baier begrüßt das neue Jahr gebührend: Am Tag des Schaumbads widmet er sich gemeinsam mit seinem Rateteam den wirklich wichtigen Fragen des Lebens. Und weil es nach den Feiertagen nicht nur um Entspannung, sondern auch um Mobilität geht, müssen sich Lukas Resetarits, Katharina Straßer, Paulus Bohl, Lydia Prenner-Kasper und Florian Scheuba in der ersten Ausgabe des neuen Jahres die Köpfe darüber zerbrechen, was ein „Querfalter“ sein könnte. Die Biologie kommt eventuell auch bei einer weiteren Frage nicht zu kurz – oder warum sonst sollte man im Allgemeinen Krankenhaus in Wien ausgerechnet Spinnen halten? Schauspieler Thomas Mraz – ab 18. Jänner in ORF 1 und schon jetzt auf ORF ON in der dritten „School of Champions“-Staffel – legt ganz zum Schluss noch eins drauf und möchte wissen, wie es sein kann, dass justament die Füße von Hühnern und Tauben als „belatschte Ständer“ bezeichnet werden.