Ballnacht voller Heimatgefühl: Wo Niederösterreich zusammenkommt

Wien (OTS) -

Am 10. Jänner ist es wieder soweit: Der Bauernbund lädt zum 82. NÖ Bauernbundball und eröffnet mit dem größten blau-gelben Treffpunkt Wiens die Ballsaison 2026! Auch heuer haben sich die Organisatoren rund um den neuen Ballobmann Christoph Metzker einige Neuerungen überlegt, die am Ballabend für Begeisterung sorgen werden. Zum Beispiel enthält jede Eintrittskarte einen Konsumgutschein im Wert von 10 Euro für ein Glas Niederösterreichischen Qualitätswein und ein original Waldviertler Mohnzelt der Firma Waldland.

Der Ball als gesellschaftliches Highlight

Der NÖ Bauernbundball ist weit mehr als nur eine Ballnacht für den Bauernstand. In all seinen Facetten ist der Ball ein gesellschaftliches Ereignis, das in den unterschiedlichsten Bereichen hohe Anerkennung genießt. Politik, Wirtschaft, Volkskultur und Gesellschaft. Alle treffen sich in Wien, um gemeinsam Niederösterreich hochleben zu lassen. Dieser Austausch macht den Ball nicht nur zu einem der beliebtesten Ereignisse im Land, sondern auch zu einem bedeutenden Treffpunkt, der weit über die Bundeshauptstadt und das bevölkerungsreichste Bundesland Niederösterreich hinaus strahlt.

Regionaler Genuss direkt aus dem Waldviertel

Im kulinarischen Bereich setzen die Ballverantwortlichen auf Regionalität und Qualität. Das Traditionsunternehmen Waldland präsentiert Köstlichkeiten aus dem Waldviertel, die Österreich auf köstliche Weise erlebbar machen. Freuen Sie sich auf Schmankerl aus heimischer Produktion. Frisch, nachhaltig und von echter niederösterreichischer Herkunft.

Einzug der Fahnen: Jugend setzt bei Tanz und Einzug ein Zeichen!

Das Herzstück des traditionellen Fahneneinzugs bildet die junge Generation der landwirtschaftlichen Fachschulen, die mit Stolz und Engagement die Fahnen tragen. Sie sind das Symbol für Zukunft und Zusammenhalt und verleihen dem Ball eine ganz besondere Atmosphäre. Bilder, die Jahr für Jahr auf eindrucksvolle Weise die Verbundenheit mit unserer Heimat widerspiegeln. Auch die Volkstanzgruppen sorgen für bleibende Eindrücke unseres Brauchtums. Die Landjugend Niederösterreich wirkt auch heuer am Ball aktiv mit. Die Milchbar, der „Most trifft Wein“-Bereich, der sehr beliebte Melkwettbewerb und zahlreiche weitere Projekte wurden von der Landjugend für den Ball umgesetzt.

Farbenprächtiges Blumenmeer in Wien

Ein wahrer Augenschmaus erwartet alle Ballgäste auch heuer wieder im Ballsaal: Mit über 20.000 Blumen verwandeln die NÖ Gärtner das Austria Center in ein prachtvolles Blumenmeer. Es wird farbenfroher und schöner als je zuvor. Ein florales Meisterwerk, das zum Staunen und Genießen einlädt.

„Unsere Gärtnerinnen und Gärtner leisten Jahr für Jahr Beeindruckendes. Sie verwandeln den Ballsaal in ein farbenprächtiges Blumenmeer, das unserem Ball seinen ganz besonderen Charakter gibt“, betont Metzker bei seinem Premierenball als Ballobmann. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit ihrer Arbeit und ihrem Engagement dazu beitragen, dass dieser Ball zu einem einzigartigen Erlebnis wird.“

Jetzt Ticket an der Abendkassa sichern und ein Stück Niederösterreich erleben

Der 82. NÖ Bauernbundball verbindet gelebte Tradition mit modernen Highlights und einem unvergleichlichen blau-gelben Lebensgefühl. Wer Teil dieses besonderen Abends sein möchte, kann auch noch an der Abendkassa eine Eintrittskarte erwerben.

Alle Informationen rund um das Ballereignis des Jahres finden sich unter www.noebauernbundball.at