  • 07.01.2026, 11:42:33
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Eine Million Kinobesucher für PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS

PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/12946 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
München (OTS) - 

Freudige Neuigkeiten zum Jahresanfang! PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS hat auch über die Feiertage und zwischen den Jahren nicht Halt gemacht und knackt die magische Marke von einer Million Kinotickets. Der Familienfilm über den frechen Klabauter mit dem roten Haar zählt damit zu den fünf deutschen Kinoproduktionen aus 2025, die diese Schwelle überschritten haben.

In der gesamten DACH-Region zählt Pumuckls Abenteuer über 1,2 Millionen verkaufte Kinotickets.

Inhalt: Eine Schildkröte, ein Ausflug aufs Land und dann auch noch Nachbar Burkes Geburtstag: Bei Pumuckl und Eder ist in diesem Sommer ganz schön viel los! Zu viel vielleicht - denn bei so vielen Ereignissen schaffen es die beiden kaum noch, ordentlich miteinander zu sprechen. Zwischen Eder und Pumuckl kommt es zu einem großen Missverständnis und die beschauliche Welt der beiden droht auseinanderzubrechen.

Im Mittelpunkt der erneut von Regisseur Marcus H. Rosenmüller inszenierten Geschichte stehen Florian Eder, gespielt von Florian Brückner, und Pumuckl, gesprochen von Maximilian Schafroth, dessen Stimme mittels KI in die unverkennbare Stimme von Hans Clarin verwandelt wird. In weiteren Rollen sind u. a. Matthias Bundschuh, Gisela Schneeberger, Ilse Neubauer, Frederic Linkemann, Robert Palfrader, Anja Knauer u.v.m. zu sehen.

Marcus H. Rosenmüller, der bereits die erste Staffel der erfolgreichen Serie "Neue Geschichten vom Pumuckl" (abrufbar auf RTL+) inszenierte, übernahm die Regie nach dem Drehbuch von Produzent und Autor Korbinian Dufter und Autor Matthias Pacht. PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS ist eine Produktion von NEUESUPER (Produzenten: Korbinian Dufter, Simon Amberger und Rafael Parente) in Zusammenarbeit mit RTL Deutschland und in Co-Produktion mit Constantin Film. Gefördert wurde PUMUCKL UND DAS GROSSE MISSVERSTÄNDNIS von FilmFernsehFonds Bayern (FFF), Deutscher Filmförderfonds (DFFF), Filmförderungsanstalt (FFA) und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG).

Kinostart: 30. Oktober 2025 im Verleih der Constantin Film

Darsteller*innen: Florian Brückner, Maximilian Schafroth, Matthias Bundschuh, Gisela Schneeberger, Ilse Neubauer, Frederic Linkemann, Robert Palfrader, Anja Knauer u.v.m.

Drehbuch: Korbinian Dufter, Matthias Pacht

Regie: Marcus H. Rosenmüller

Produzenten: Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente

Erstes Pressematerial steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.

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