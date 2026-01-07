ORF-„Eco“: Mietpreisbremse – Rettung für Mieter oder Bremse für den Neubau?

Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 8. Jänner 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu folgenden Themen:

Mietpreisbremse – Rettung für Mieter oder Bremse für den Neubau?

Viele Menschen klagen über die Teuerung, besonders bei den Wohnkosten ist der Druck enorm. Um gegenzusteuern, hat die Regierung mit 1. Jänner die neue Mietpreisbremse eingeführt. Damit werden erstmals auch freie Mieten gedeckelt – eine Maßnahme, die Mietervertreter als wichtigen Schritt gegen die Preisspirale begrüßen. Doch Vermieter, Bauträger und Investoren warnen, dass die Wohnungsvermietung dadurch unrentabel wird und die Neubauleistung insgesamt sinkt. Allein in Wien fehlen jährlich bis zu 4.000 Wohnungen. Auch in Graz und Innsbruck übersteigt die Nachfrage das Angebot deutlich. Kann die Mietpreisbremse die Wohnungsnot lindern oder verschärft sie den Mangel am Ende sogar?

Goldrausch – warum das Edelmetall von der Krise profitiert

Innerhalb nur eines Jahres hat sich der Goldpreis mehr als verdoppelt. Was mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs begann, hat sich zu einem dauerhaften Höhenflug ausgeweitet. Neben aktuellen Krisenherden befeuern Donald Trumps unberechenbare Politik, die strukturelle Schwäche des US-Dollars sowie das anhaltende Niedrigzinsumfeld den Kurs. Das Vertrauen in das globale Finanzsystem und die Weltwirtschaft schwindet zunehmend. Expertinnen und Experten rechnen mit weiteren Anstiegen. Nicht nur Privatanleger flüchten in das Edelmetall: Auch die Zentralbanken stocken ihre Vorräte massiv auf. Wird Gold wieder zur Reservewährung für die strauchelnde Weltwirtschaft?

Dorfbewohner springen ein – können Kleininvestoren den Skitourismus retten?

Modernisieren oder zusperren – vor dieser existenziellen Entscheidung stehen aktuell viele kleine und mittlere Skigebiete in Österreich. Wer weitermachen will, braucht frisches Geld für notwenige Investitionen. Immer häufiger setzen Seilbahnbetreiber dabei auf ein innovatives Finanzierungsmodell: Sie laden Einheimische, Stammgäste und lokale Betriebe ein, sich direkt am Skigebiet zu beteiligen. Als Anreiz locken Zinsen oder Gutscheine für Liftkarten. Ist dieses Gemeinschaftsprojekt die nachhaltige Rettung für den heimischen Wintersport oder lediglich ein riskantes Spiel mit dem Ersparten der regionalen Kleininvestoren?