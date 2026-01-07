FWF gratuliert Wissenschaftlerin des Jahres Francesca Ferlaino

Wien (OTS) -

Der Klub der Bildungs- und Wissenschaftsjournalist:innen zeichnet Francesca Ferlaino als Wissenschaftlerin des Jahres 2025 aus. Mehrere FWF-Förderungen, darunter ein FWF-START-Preis, unterstützten die Quantenphysikerin am Weg an die Spitze ihres Faches – und unter anderem in das Board of Directors des Exzellenzclusters „Quantum Science Austria“.

„Wir gratulieren Francesca Ferlaino im Namen des FWF sehr herzlich zur Auszeichnung“, so FWF-Präsident Christof Gattringer und Vizepräsidentin Ursula Jakubek. „Sie ist nicht nur eine exzellente Wissenschaftlerin, sondern auch eine überzeugende Botschafterin für Forschung und Innovation. Ihr Karriereweg ist ein Paradebeispiel für die Wirkung von FWF-Förderungen, wenn es darum geht, Forschenden von Beginn an die finanziellen Möglichkeiten zu geben, vielversprechende Ideen hier in Österreich umzusetzen.“

Pionierin der Quantenphysik

Francesca Ferlaino studierte Physik in Neapel und promovierte an der Universität Florenz. Sie wechselte 2006 mit einer Lise-Meitner-Karriereförderung des FWF nach Österreich und baute an der Universität Innsbruck ihre eigene Forschungsgruppe auf. Heute ist Ferlaino Professorin am Institut für Experimentalphysik der Universität Innsbruck und wissenschaftliche Direktorin am Innsbrucker Institut für Quantenoptik und Quanteninformation (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW). Sie zählt zu den renommiertesten Wissenschaftler:innen auf dem Gebiet der Quantenphysik.

Von einer Lise-Meitner-Karriereförderung bis zum Exzellenzcluster

Ihre erfolgreiche Karriere als Forscherin veranschaulicht die langfristige Wirkung von FWF-Förderungen. Aufgrund ihrer exzellenten und innovativen Forschungsarbeiten konnte der FWF den wissenschaftlichen Werdegang von Francesca Ferlaino von Beginn an unterstützen. Nach der Lise-Meitner-Förderung am Karrierebeginn zeichnete der FWF 2009 ihre Arbeiten mit einem hochdotierten FWF-START-Preis aus, vier weitere FWF-Projektförderungen folgten. Insgesamt förderte der FWF die wissenschaftlichen Arbeiten von Francesca Ferlaino in den letzten 20 Jahren mit rund 2,5 Millionen Euro. Seit zwei Jahren ist sie darüber hinaus im Board of Directors des Exzellenzclusters „Quantum Science Austria“ beteiligt. Im Laufe ihrer Karriere erhielt sie auch drei ERC-Grants und zahlreiche weitere Auszeichnungen. Ferlaino ist Mitglied der ÖAW und engagiert sie sich in dem von ihr gegründeten Netzwerk atom*innen für Frauen in der Physik.

