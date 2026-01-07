Nur noch eine Woche bis zum Start der Mobilitätsmesse Vienna Drive 2026

Wien (OTS) -

Nur noch wenige Tage, bis die Vienna Drive am 15. Jänner um 10 Uhr ihre Tore öffnet. Es ist die zweite Auflage der Mobilitätsmesse, die auch diesmal wieder zeitgleich mit der Ferien-Messe stattfinden wird. Nach dem großen Erfolg im Vorjahr sind Initiatorin Stephanie Ernst als Obfrau und ihr Team des Wiener Fahrzeughandels, sowie die Austrian Exhibition Experts (AEE) als Veranstalter zuversichtlich, dass die Zahl von zuletzt 71.000 Besuchern noch deutlich gesteigert werden kann. „Das positive Feedback hat uns gezeigt, dass wir vieles richtig gemacht haben, und wir haben die Wünsche und Anregungen sowohl vonseiten der Aussteller als auch des Publikums einfließen lassen und noch einiges verbessert“, verspricht Obfrau Ernst.

Dreimal 5000 Euro bei Neuwagenkauf

Die Palette an Fahrzeugen wird noch vielfältiger und wird unter anderem um einige Sportwagen bereichert. Und wie schon im Vorjahr, soll die Vienna Drive eine echte Verkaufsmesse sein, bei der die Wiener Händler ihre Kunden und Besucher umfassend beraten und auch schon Verträge abschließen können. Dafür gibt es auch wieder einen besonderen Anreiz, wie Stephanie Ernst ankündigt: „Unter all jenen, die auf der Messe einen Vertrag abschließen und dann auch wirklich kaufen, werden wir wieder dreimal 5.000 Euro Traumauto-Zuschuss als Kaufpreisminderung verlosen.“

Neben den Ausstellern konnte das Vienna Drive Team auch heuer wieder starke Kooperationspartner gewinnen. Obfrau Stephanie Ernst: „Ich freue mich sehr, dass wir DEKRA und Generali heuer wieder dabeihaben und mit Total Energies einen neuen Partner an Bord holen konnten. Vielen Dank allen drei Unternehmen für die Unterstützung und das gemeinsame Engagement im Interesse der Mobilität.“

Erleben, staunen, gewinnen: Das große After-Sales-Gewinnspiel

Als Highlight der Vienna Drive 2026 laden die teilnehmenden Händler zu einem Erlebnis-Parcours ein. An mehreren interaktiven Stationen können Besucher moderne Assistenzsysteme und Fahrzeugtechnologien selbst ausprobieren und dadurch besser kennenlernen.

DEKRA präsentiert einen neutralen Batteriekapazitäts-Check - perfekt für alle, die wissen möchten, wie leistungsfähig ihre E-Auto-Batterie noch ist. In umfassenden Langzeittests konnte DEKRA nämlich aufzeigen, dass deren Zustand auch nach mehreren Jahren und weit über 100.000 Kilometern Laufleistung zumeist noch sehr gut ist.

Der ÖAMTC zeigt vor, welche Ausstattung und Werkzeuge eine Werkstätte allgemein benötigt, demonstriert den Ablauf einer Batteriereparatur und informiert, welche Ausbildung Techniker für die Arbeit an E-Autos brauchen.

Der ARBÖ bietet an einem Fahrsimulator die Möglichkeit, die eigene Reaktionsschnelligkeit im Ernstfall zu testen. Dabei kann man spielerisch erleben, wie sich plötzliche Manöver auswirken und welch große Unterstützung moderne Assistenzsysteme dabei bieten.

Bosch stellt ein Gerät zur Kalibrierung von Fahrassistenz-Systemen vor und zeigt, wie viel Aufwand allein für die Wartung dieser Anlagen nötig ist.

Sekurit präsentiert nicht nur sein Klebe- und Reparatursystem, es zeigt auch die Komplexität moderner Windschutzscheiben mit Ausstattungen wie Kamera/Spurhalteassistent, Regen- und Lichtsensor, ClimaCoat und Head-Up-Display in der Praxis.

Birner präsentiert das innovative Kabelmanagement von Cable-Sherpa in Kombination mit einer go-e PRO Wallbox und zeigt, wie sich Ordnung und Komfort ohne herumliegende Ladekabel sicherstellen lassen. Das Auf- und Abrollen verschmutzter Ladekabel entfällt und Stolperfallen werden vermieden.

Wer alle Stationen durchläuft und sich jeweils die Bestätigung holt, kann seinen Teilnahme-Voucher dann in der „Presse & VIP Lounge“ in der Halle B abgeben, viele kleine Sofortpreise gewinnen und an der Verlosung von drei Hauptpreisen teilnehmen.

Bereits seit Wochen sind die 7.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche der Halle B restlos ausgebucht, wie Stephanie Ernst berichtet: „Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so gut angenommen wird, wir für den Fahrzeughandel damit mehr Sichtbarkeit schaffen und wichtige Impulse fürs Geschäft setzen können und auch das Publikum ein tolles Programm zu erwarten hat. Vielen Dank an die Aussteller, Partner und Sponsoren für das großartige Engagement.“ Die Kombination von Vienna Drive und Ferien-Messe ist jedenfalls eine Traumpaarung, wie Clara Wiltschke, geschäftsführende Gesellschafterin der AEE, betont: „Wenn Reiselust auf Mobilität trifft, entsteht echte Begeisterung. Die Vienna Drive und die Ferien-Messe Wien zeigen, wie gut sich Inspiration für Urlaub und innovative Fortbewegung verbinden lassen. Im Jänner 2026 wird die Messe Wien wieder zum Treffpunkt für alle, die gerne unterwegs sind – auf vier Rädern oder um die Welt.“

Weitere Informationen und Links zum Messeveranstalter sowie zum Ticketkauf sind auf www.vienna-drive.com zu finden.