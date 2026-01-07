FM4 Radio Session mit Archive und dem ORF RSO Wien am 6. Februar im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Am Freitag, den 6. Februar 2026 wird die Band Archive gemeinsam mit dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien eine einzigartige FM4 Radio Session im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses in Wien spielen. Archive, das ist die 1994 im Londoner Croydon gegründete visionäre Band, jenseits der Genres, mit Fokus auf großen Emotionen. Musik, wie gemacht, um sie mit Orchesteruntermalung zu hören. Tickets für die FM4 Radio Session gibt es nur zu gewinnen, alle Infos dazu sind abrufbar unter https://fm4.orf.at/.

Willkommen zu den FM4 Radio Sessions, Veranstaltungen in intimem Rahmen, im Großen Sendesaal vom Wiener ORF RadioKulturhaus, zu denen man Karten nicht kaufen, sondern nur gewinnen kann. Danger Dan, Milky Chance, Chilly Gonzales, Patti Smith, Nick Cave, Tocotronic, Calexico, Cari Cari, Frittenbude und viele mehr haben schon an diesem einzigartigen Ort für FM4 und seine Hörerinnen und Hörer gespielt. Auch mit dem Musik-Kollektiv Archive wird das am Freitag, den 6. Februar eine außergewöhnliche, einmalige Erfahrung: Große Kompositionen werden mit Orchester noch größer gemacht.

„Epic. Intense, emotional, experimental and profoundly atmospheric“, das sind Worte, die Darius Keeler von Archive jetzt schon zur bevorstehenden FM4 Radio Session einfallen. Ein einmaliges Gefühl, nur für diesen einen Abend, so beschreibt er, was sich Fans davon erwarten können. Der Grund dafür: der atmosphärische Sound von Archive, verstärkt durch ein ganzes Orchester, Streicher und Pauken, Cellos, Bläser und Orgel. „This is going to blow their minds“, sagt Darius Keeler.

Das neueste, 13. Archive-Album heißt „Glass Minds“ und erscheint am 27. Februar 2026 – schwerer Rhythmus mit seelendurchdringender Melancholie. Ein Album, das wie gemacht ist für eine FM4 Radio Session. Denn Darius Keeler hat beim Schreiben der Songs an ein Orchester gedacht und viel Musik mit Blechblasinstrumenten gehört. „This is what I imagined the album to be“, sagt er über die Zusammenarbeit mit dem ORF Radio-Symphonierorchester Wien. „That's why it's unique. And I'd never in my wildest dreams thought it would be an orchestra of that size and such world renown.“

Das Aufeinandertreffen von Archive und dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter der musikalischen Leitung von Gottfried Rabl wird am 6. Februar 2026 im Großen Sendesaal des ORF RadioKulturhauses in Wien aufgezeichnet und am 5. März 2026 auf FM4 als Radiokonzert und Konzertfilm auf fm4.ORF.at ausgestrahlt. Tickets für die FM4 Radio Session gibt es nicht zu kaufen, sondern nur zu gewinnen. Alle Infos dazu gibt es auf fm4.ORF.at