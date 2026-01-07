„WeltWeit“-Reportage über „Drohnen-Boom. Waffe, Werkzeug, Wendepunkt“

Wien (OTS) -

Sie sind klein, flink, präzise und deshalb aus vielen Bereichen unseres Lebens nicht mehr wegzudenken. Doch die rasante Entwicklung im Bereich der Drohnen-Technologie hat auch etwas Beängstigendes. Nicht nur, weil sie als Kriegsgeräte eine neue Form der Vernichtung hervorgebracht haben, sondern auch, weil Drohnen in Kombination mit künstlicher Intelligenz neue Bedrohungsszenarien schaffen. Die Vorfälle rund um Flughäfen und andere kritische Infrastruktur in den vergangenen Monaten haben die Gefahren für Europas Sicherheit deutlich gemacht. Die „WeltWeit“-Reporter haben sich die zivile und militärische Nutzung von Drohnen angeschaut. Christian Wehrschütz, Paul Pant und Jörg Winter berichten am Freitag, dem 9. Jänner 2026, um 21.20 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON aus der Ukraine, Estland und Großbritannien.

Welche tödliche Gefahr Drohnen im Ukraine-Krieg darstellen, hat Christian Wehrschütz vor Kurzem am eignen Leib erlebt: Beinahe wäre er selbst Opfer eines Drohnenangriffs geworden. Während der Dreharbeiten geraten er und sein Team ins Visier einer Kampfdrohne. Die Rettung gelingt in letzter Sekunde. Nirgendwo sonst in Europa hängen Leben und Überleben so eng mit der Produktion von Drohnen und deren Abwehr zusammen wie in der Ukraine. Wie nutzt ein vom Krieg gebeuteltes Land Erfindergeist und Innovation, um dem zahlenmäßig überlegenen Angreifer Russland schon seit Jahren zu trotzen? „Wir haben ein Monster geschaffen“, sagt ein Entwickler autonomer Drohnen im Interview über sein eigenes Produkt. Die Ukraine ist zum Versuchslabor für die Zukunft des Krieges geworden – und es liegt vor unseren Toren.

Estland setzt mit einem umfassenden zivilen und militärischen Drohnenprogramm neue Maßstäbe in der Sicherheits- und Bildungspolitik in Europa. Drohnenkompetenz gilt dort als Teil der nationalen Verteidigungsstrategie, grenzt das Land doch direkt an Russland. Technologischer Fortschritt wird in Estland als eine nationale Existenzfrage verstanden. Paul Pant taucht ein in die florierende Start-up-Szene militärischer Drohnen- und Abwehrsysteme und schaut sich bei den sogenannten „Unicorn Squads“ an, wie Mädchen bereits ab acht Jahren lernen, Drohnen zu bauen und zu fliegen. Gründer Taavi Kotka hat das Konzept inzwischen ausgeweitet: Im Rahmen des Zivilschutzes erwerben nun auch Erwachsene grundlegende Kenntnisse im militärischen Drohnenflug.

In Großbritannien hat man den Nutzen von Drohnen im Alltag längst erkannt. Ob Medikamente für Mensch und Tier, Blutkonserven, Briefe oder Lebensmittellieferungen – von einer Flugzentrale in London überwacht liefern Drohnen Bestellungen aller Art in ganz Europa aus. Dabei landen die kleinen Fluggeräte auch an Orten, die sonst nur schwer zu erreichen sind. Jörg Winter besucht die Zentrale der ersten Drohnen-Airline und reist in den Norden Schottlands, wo die Postzusteller auf den abgelegenen Orkney-Inseln zunehmend auf einen autonomen Zustelldienst setzen. Gerade in den abgelegenen Ecken des Landes ermöglichen Drohnen verlässliche Lieferungen wichtiger Güter des täglichen Lebens.