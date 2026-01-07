- 07.01.2026, 10:20:04
- /
- OTS0031
Grant Thornton Austria stärkt Audit-Kompetenz mit neuem Partner Christian Reischl
Mit 1. Jänner 2026 wurde Christian Reischl zum Partner im Bereich Audit bei Grant Thornton Austria bestellt.
Der Wirtschaftsprüfer verfügt über mehr als 10-jährige Erfahrung in der Abschluss- und IT-Prüfung sowie in der IT- und Managementberatung. Seine Karriere begann bei Grant Thornton, bevor er wertvolle Expertise bei internationalen Beratungshäusern im In- und Ausland sammelte. Anfang 2025 kehrte er als Leiter des Bereichs IT-Audit & Data Analytics zu Grant Thornton Austria zurück.
Seine Expertise umfasst neben Abschluss- und IT-Prüfung, IT-Sonderprüfungen sowie die Entwicklung und den Einsatz moderner, rechnungslegungsbezogener Datenanalysen. Fachliche Schwerpunkte liegen u.a. in der Risk- & Compliance-Prüfung & Beratung und im CIO-Advisory. Darüber hinaus gilt er als anerkannter Experte für Digitalisierung in Rechnungslegung und Abschlussprüfung und publiziert regelmäßig Beiträge zu diesen Themen. Christian Reischl betreut insbesondere Unternehmen aus dem Finanzsektor (Banken, Versicherungen, Zahlungsdienstleister) und bringt Erfahrung in der Prüfung und Beratung in der Luftfahrtbranche (Airlines, Operator, Catering etc.) mit.
“Mit Christian gewinnen wir einen erfahrenen IT-Audit, IT-Compliance und Datenanalytik-Experten als Partner, der auch unseren AI- und New Way of Work-Transformationspfad wesentlich vorantreibt“, sagt Marlene Hanschitz-Halikias, Partnerin und Head of Audit bei Grant Thornton Austria.
„Die Ernennung von Christian Reischl zum Partner unterstreicht unseren Anspruch, höchste Prüfungsqualität mit innovativen Technologien zu verbinden“, so Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner bei Grant Thornton Austria.
Über Grant Thornton Austria
Grant Thornton zählt in Österreich zu den führenden Unternehmen in den Bereichen Tax, Audit und Advisory. Grant Thornton Austria ist Teil von Grant Thornton International, einem führenden globalen Netzwerk unabhängiger Prüfungs- und Beratungsfirmen, mit über 80.000 Mitarbeiter:innen in mehr als 150 Ländern. Das Unternehmen bietet Steuerberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Advisory-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Familienbetriebe und internationale Konzerne – immer mit dem Anspruch, Klarheit, Nähe und unternehmerisches Momentum zu schaffen. www.grantthornton.at
Rückfragen & Kontakt
Grant Thornton Austria
Julia DiFranco, Leitung Marketing & Communications
Telefon: +43 664 88236309
E-Mail: julia.difranco@at.gt.com
Website: https://www.grantthornton.at
