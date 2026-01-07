Grant Thornton Austria stärkt Audit-Kompetenz mit neuem Partner Christian Reischl

Wien (OTS) -

Der Wirtschaftsprüfer verfügt über mehr als 10-jährige Erfahrung in der Abschluss- und IT-Prüfung sowie in der IT- und Managementberatung. Seine Karriere begann bei Grant Thornton, bevor er wertvolle Expertise bei internationalen Beratungshäusern im In- und Ausland sammelte. Anfang 2025 kehrte er als Leiter des Bereichs IT-Audit & Data Analytics zu Grant Thornton Austria zurück.

Seine Expertise umfasst neben Abschluss- und IT-Prüfung, IT-Sonderprüfungen sowie die Entwicklung und den Einsatz moderner, rechnungslegungsbezogener Datenanalysen. Fachliche Schwerpunkte liegen u.a. in der Risk- & Compliance-Prüfung & Beratung und im CIO-Advisory. Darüber hinaus gilt er als anerkannter Experte für Digitalisierung in Rechnungslegung und Abschlussprüfung und publiziert regelmäßig Beiträge zu diesen Themen. Christian Reischl betreut insbesondere Unternehmen aus dem Finanzsektor (Banken, Versicherungen, Zahlungsdienstleister) und bringt Erfahrung in der Prüfung und Beratung in der Luftfahrtbranche (Airlines, Operator, Catering etc.) mit.

“Mit Christian gewinnen wir einen erfahrenen IT-Audit, IT-Compliance und Datenanalytik-Experten als Partner, der auch unseren AI- und New Way of Work-Transformationspfad wesentlich vorantreibt“ , sagt Marlene Hanschitz-Halikias, Partnerin und Head of Audit bei Grant Thornton Austria.

„Die Ernennung von Christian Reischl zum Partner unterstreicht unseren Anspruch, höchste Prüfungsqualität mit innovativen Technologien zu verbinden“ , so Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner bei Grant Thornton Austria.

