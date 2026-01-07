  • 07.01.2026, 10:00:32
EINLADUNG zur Jahrespressekonferenz der Automobilwirtschaft inkl. Bekanntgabe der Kfz-Zulassungen 2025

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren,

2025 war für die österreichische Automobilwirtschaft trotz vieler Widrigkeiten ein gutes Autojahr. Gemeinsam mit der Statistik Austria dürfen wir Ihnen die offiziellen Zahlen und Daten zum österreichischen Automobilmarkt 2025 präsentieren, das hinter uns liegende Jahr analysieren und einen Ausblick auf 2026 geben.

Wir dürfen Sie dazu herzlich zu einer

PRESSEKONFERENZ

am Mittwoch, 14. Jänner 2026, um 10.30 Uhr,

ins Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien,

Spiegelsaal, 1. Stock

einladen.

Ihre Gesprächspartner sind:

  • Peter Laimer, stv. Leiter Direktion Raumwirtschaft der Statistik Austria

  • Brigitte Allex, Bereichsleiterin Kraftfahrzeuge und Straßenverkehrssicherheit der Statistik Austria

  • Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure

  • Klaus Edelsbrunner, Bundesgremialobmann Fahrzeughandel

  • Franz Weinberger, Sprecher der österreichischen Nutzfahrzeugimporteure

Wir bitten Sie um Anmeldung unter automobil@iv.at.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Pesau

Jahrespressekonferenz der Automobilwirtschaft inkl. Bekanntgabe der Kfz-Zulassungen 2025

Datum: 14.01.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Haus der Industrie, Spiegelsaal, 1. Stock
Schwarzenbergplatz 4
1031 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeitskreis der Automobilimporteure
Dr. Christian Pesau
Telefon: +43 1 71135-2760
E-Mail: christian.pesau@iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

