EINLADUNG zur Jahrespressekonferenz der Automobilwirtschaft inkl. Bekanntgabe der Kfz-Zulassungen 2025

2025 war für die österreichische Automobilwirtschaft trotz vieler Widrigkeiten ein gutes Autojahr. Gemeinsam mit der Statistik Austria dürfen wir Ihnen die offiziellen Zahlen und Daten zum österreichischen Automobilmarkt 2025 präsentieren, das hinter uns liegende Jahr analysieren und einen Ausblick auf 2026 geben.

Wir dürfen Sie dazu herzlich zu einer

PRESSEKONFERENZ

am Mittwoch, 14. Jänner 2026, um 10.30 Uhr,

ins Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien,

Spiegelsaal, 1. Stock

einladen.

Ihre Gesprächspartner sind:

Peter Laimer , stv. Leiter Direktion Raumwirtschaft der Statistik Austria

Brigitte Allex , Bereichsleiterin Kraftfahrzeuge und Straßenverkehrssicherheit der Statistik Austria

Günther Kerle , Sprecher der österreichischen Automobilimporteure

Klaus Edelsbrunner , Bundesgremialobmann Fahrzeughandel

Franz Weinberger, Sprecher der österreichischen Nutzfahrzeugimporteure

