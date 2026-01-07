- 07.01.2026, 10:00:32
EINLADUNG zur Jahrespressekonferenz der Automobilwirtschaft inkl. Bekanntgabe der Kfz-Zulassungen 2025
Sehr geehrte Damen und Herren,
2025 war für die österreichische Automobilwirtschaft trotz vieler Widrigkeiten ein gutes Autojahr. Gemeinsam mit der Statistik Austria dürfen wir Ihnen die offiziellen Zahlen und Daten zum österreichischen Automobilmarkt 2025 präsentieren, das hinter uns liegende Jahr analysieren und einen Ausblick auf 2026 geben.
Wir dürfen Sie dazu herzlich zu einer
PRESSEKONFERENZ
am Mittwoch, 14. Jänner 2026, um 10.30 Uhr,
ins Haus der Industrie, Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien,
Spiegelsaal, 1. Stock
einladen.
Ihre Gesprächspartner sind:
Peter Laimer, stv. Leiter Direktion Raumwirtschaft der Statistik Austria
Brigitte Allex, Bereichsleiterin Kraftfahrzeuge und Straßenverkehrssicherheit der Statistik Austria
Günther Kerle, Sprecher der österreichischen Automobilimporteure
Klaus Edelsbrunner, Bundesgremialobmann Fahrzeughandel
Franz Weinberger, Sprecher der österreichischen Nutzfahrzeugimporteure
Wir bitten Sie um Anmeldung unter automobil@iv.at.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Pesau
Rückfragen & Kontakt
Arbeitskreis der Automobilimporteure
Dr. Christian Pesau
Telefon: +43 1 71135-2760
E-Mail: christian.pesau@iv.at
