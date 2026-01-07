  • 07.01.2026, 09:53:02
FPD-Oberösterreich: Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz

Freiheitlicher Pressedienst (fpd) - Landesausgabe Oberösterreich

Linz (OTS) - 

Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz: Medieninhaber: Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ), Landesgruppe Oberösterreich, Blütenstraße 21/1, 4040 Linz zu 100 Prozent

Vertreten durch Landesparteivorstand:

LHStv. Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, NAbg. Hermann Brückl, MA, NAbg. DI Gerhard Deimek, NAbg. Rosa Ecker, MBA, Bgm. Mag. Dr. Andreas Rabl, LL.M., StR Dr. Michael Raml, 2. LT-Präs. Sabine Binder, KO LAbg. Vzbgm. Thomas Dim, LAbg. Vzbgm. Ing. Michael Fischer, LAbg. Vzbgm. Michael Gruber, MEP Mag. Roman Haider, LAbg. Peter Handlos, LAbg. Stefanie Hofmann, NAbg. Mag. Gerhard Kaniak, LR a. D. Bgm. KommR Ing. Wolfgang Klinger, Vzbgm. Gerhard Kroiß, RA Mag. Stefan Lang, LL.M., Bgm. Christian Partoll, BR Vzlt. Günter Pröller, LAbg. David Schießl, Erwin Schreiner, MA, LGF Hubert Schreiner, MA, LR Mag. Günther Steinkellner, BR Markus Steinmaurer, Vzbgm. Dr. Helmut Zöttl

Redaktion: Birgitt Großauer-Thurner

Grundlegende Richtung: Programm der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) beschlossen am Programmparteitag am 18. Juni 2011 in Graz. (schluss) bgt

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Oberösterreich
Birgitt Großauer-Thurner
Telefon: 06649072221
E-Mail: birgitt.grossauer-thurner@fpoe-ooe.at
Website: https://www.fpoe-ooe.at

