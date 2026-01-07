FH Kufstein Tirol verzeichnet Rekordzahlen

Kufstein (OTS) -

Die FH Kufstein Tirol befindet sich weiterhin auf Wachstumskurs. Das Belegen auch die aktuell vorgelegten Zahlen: So sind im Studienjahr 2025/26 2.400 Studierende aus 66 Nationen eingeschrieben. Das bedeutet einen Zuwachs von circa 10 Prozent gegenüber dem vergleichszeitraum im Vorjahr zu beobachten. Naturgemäß wächst auch die Anzahl der Absolvent:innen stetig weiter – von insgesamt 10.000 im Studienjahr 2024/25 auf 10.600 im Studienjahr 2025/26. Auch in der Anzahl der internationalen Partnerhochschulen gab ein einen großen Sprung von 235 Institutionen auf 250 Hochschulpartner. Neu dabei sind etwa Destinationen wie Hawaii und Uruguay.

Studienprogramme mit Perspektive

Die FH Kufstein Tirol bietet aktuell 28 Studiengänge an, die sich eng an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientieren – 9 der 28 Studiengänge sind komplett in englischer Sprache. Die 14 Bachelor- und 14 Masterprogramme werden sowohl in Vollzeit als auch in berufsbegleitender Form angeboten. Zu dem Angebot zählen unter anderem der österreichweit einmalige Bachelorstudiengang Drone Engineering, der neu gestaltete Masterstudiengang Energy & Sustainability Management sowie das alle Studienformen umfassende Programm Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement. Der Lehrkörper besteht aus 350 Expert:innen aus Wirtschaft & Wissenschaft, die Lehrinhalte praxisnah und persönlich vermitteln.

Regionale Verankerung und internationale Vernetzung

„Wir sind stolz auf die Entwicklung unserer Hochschule und blicken voller Vorfreude auf das kommende Jahr“ , sagt Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch, Geschäftsführer der FH Kufstein Tirol. „ Bei uns gehen Innovation, Qualität und Vielfalt Hand in Hand. Unsere Hochschule ist mehr als nur ein Ort des Lernens – sie ist eine lebendige Gemeinschaft, in der Ideen geboren, Informationen geteilt und Karrieren geformt werden. Was uns von anderen österreichischen Hochschulen abhebt ist sicherlich die regionale Verankerung in Kombination mit einer internationalen Vernetzung. Dafür bieten wir auf der einen Seite ein internationales Umfeld mit verpflichtenden Auslandssemestern und englischsprachigen Programmen und auf der anderen Seite praxisnahe Kooperationen und innovative Partnerschaften mit Unternehmen aus der Region.“

Diversität & Mobilität

Die Studierendenkultur an der Kufsteiner Hochschule ist ausgewogen – 59 Prozent der aktiv Studierenden in den Bachelorprogrammen ordnet sich dem weiblichen Geschlecht zu, 41 Prozent dem männlichen Geschlecht. Bei den Masterstudierenden sind es 57 Prozent bei der weiblichen und 42 Prozent bei der männlichen Zuordnung (nicht ausgewiesene Prozentwerte beziehen sich auf das diverse Geschlecht). Die FH Kufstein Tirol fördert aktiv ein inklusives Bildungsumfeld, in dem alle Studierenden gleichermaßen unterstützt werden, um ihr Potenzial zu entfalten.

Neben der Diversität legt die Fachhochschule großen Wert auf eine vielfältige Studierendenschaft, internationale Vernetzung und Offenheit für den kulturellen Austausch. Im Studienjahr 2024/25 verbrachten 215 internationale Studierende aus 37 Nationen ihr Auslandssemester in Kufstein. Im Gegenzug absolvierten 201 der Kufsteiner Studierenden ihr Auslandssemester in 40 verschiedenen Ländern.

Factbox Studienjahr 2025/26