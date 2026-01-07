AVISO: Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Konsumentenschutzbilanz 2025

St. Pölten (OTS) -

Wohnen, Freizeit und Digitalisierung sowie Banken und Versicherungen – diese Themen zählten 2025 zu am häufigsten nachgefragten Anliegen in der AK Niederösterreich-Konsumentenberatung. AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser und Mag.a Sandra Nowak, Leiterin der AK Niederösterreich-Konsumentenberatung, ziehen Bilanz über das vergangene Beratungsjahr, zeigen auf, was für die Mitglieder erreicht werden konnte, und geben einen Ausblick auf aktuelle Entwicklungen und künftige Herausforderungen.

Markus Wieser , AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender

Mag.a Sandra Nowak, Leiterin der AK Niederösterreich-Konsumentenberatung

Datum: 13.01.2026, 10:00 Uhr

Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum St. Pölten

AK-Platz 1

3100 St. Pölten

Österreich