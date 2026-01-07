  • 07.01.2026, 09:01:32
AVISO: Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Konsumentenschutzbilanz 2025

St. Pölten (OTS) - 

Wohnen, Freizeit und Digitalisierung sowie Banken und Versicherungen – diese Themen zählten 2025 zu am häufigsten nachgefragten Anliegen in der AK Niederösterreich-Konsumentenberatung. AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser und Mag.a Sandra Nowak, Leiterin der AK Niederösterreich-Konsumentenberatung, ziehen Bilanz über das vergangene Beratungsjahr, zeigen auf, was für die Mitglieder erreicht werden konnte, und geben einen Ausblick auf aktuelle Entwicklungen und künftige Herausforderungen.

Als Gesprächspartner:innen stehen Ihnen zur Verfügung:

  • Markus Wieser, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender

  • Mag.a Sandra Nowak, Leiterin der AK Niederösterreich-Konsumentenberatung

Wir würden uns freuen, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihres Mediums begrüßen zu dürfen.

Pressekonferenz der AK Niederösterreich zur Konsumentenschutzbilanz 2025

Datum: 13.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum St. Pölten
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich

Rückfragen & Kontakt

AK Niederösterreich
Carina Karas, BA
Telefon: 0664 2848439
E-Mail: carina.karas@aknoe.at
Website: https://noe.arbeiterkammer.at

