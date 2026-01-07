Technische Hilfsmittel für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf erleichtern Schul- und Kindergartenalltag

St. Pölten (OTS) -

Wie gewohnt unterstützte das Land Niederösterreich auch im Vorjahr Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. „Technische Hilfsmittel wie Tafellesesysteme, Augensteuerungssysteme, Vergrößerungssoftware, Screenreader oder Kommunikationsprogramme erleichtern die Teilnahme am Unterricht und am Kindergartenalltag. Daher ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das Land NÖ durch den Ankauf von Geräten und Software den inklusiven Gedanken an den Schulen und Kindergärten unterstützt“, erklärt Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Im Jahr 2025 wurden Hilfsmittel im Wert von mehr als 235.000 Euro für Schul- und Kindergartenkinder mit erhöhtem Förderbedarf über den NÖ Schul- und Kindergartenfonds angekauft. „Wir konnten beispielsweise mehreren Gemeinden Tafellesesysteme mit mobiler Lesekamera oder Kommunikationssysteme per Augensteuerungssystem für Pflichtschulkinder zur Verfügung stellen“, freut sich Teschl-Hofmeister.

Abgewickelt wird der Ankauf über das NÖ Medienzentrum, das mit seiner Expertise für Pflichtschulen die notwendigen Hilfsmittel für Kinder mit Sinnesbeeinträchtigung, kommunikativer und körperlicher Behinderung auswählt. Die Mittel für den Ankauf kommen vom NÖ Schul- und Kindergartenfonds. Im Bedarfsfall werden die speziellen Geräte und Softwaretools an die Gemeinden als Schul- und Kindergartenerhalter verliehen. „Mit technischen und digitalen Hilfsmitteln wollen und können wir sicherstellen, dass Kinder mit speziellem Unterstützungsbedarf bestmöglich an den Bildungsangeboten in Schule und Kindergarten teilnehmen können. Das fördert ihren Wissenserwerb, ihre Teilhabe an der Gemeinschaft und ihre Selbstständigkeit und soziale Teilhabe. Daher sehen wir es als selbstverständliche Verpflichtung an, hier finanziell zu unterstützen“, so Teschl-Hofmeister.

Weitere Informationen: Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail dieter.kraus@noel.gv.at